Merco Talento 2026: así quedó el ranking de las mejores empresas para trabajar en Colombia

Merco, el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, presentó este cuatro de junio los resultados de la edición número 17 del ranking Merco Talento 2026, que destaca a las compañías con mejor capacidad para atraer y fidelizar talento en el país.
Merco Talento destacó su metodología de evaluación, la más completa de Talento del mundo, que contó con 75.964 encuestas realizadas entre marzo y junio de 2026.
Estas consultas integraron la percepción y valoración de 12 fuentes de información que evalúan: calidad laboral, marca empleadora y reputación interna, a través de 24 variables de satisfacción, convirtiéndose en una herramienta valiosa de Employer Branding.
Catalina Londoño Moreno, Directora General de Merco en Colombia, destacó que fueron consultados que “valoraron no solo a su empresa, de cara a la calidad laboral, reputación interna, sino que valoraron el atractivo de otras empresas. Eso nos permite ver cómo fidelizamos el talento en Colombia, sino que también mide qué tan atractivos somos para otros públicos, aquellas personas que están buscando empleo”, además de medir a estudiantes universitarios y egresados.
Londoño también reconoció el rol Magneto y de elempleo.com, “para escuchar a quienes están buscando empleo en estos portales. También las universidades, personas que están ad-portas de salir a buscar empleo”.
Así quedó el Top 10 de Merco Talento 2026
De acuerdo con el reporte, las 10 principales empresas del ranking este 2026, presentan movimientos con respecto a la edición de 2025. Por un lado, tres de las empresas líderes conservan su lugar, y las siete empresas siguientes, varían en sus posiciones.
En este sentido, Bancolombia, Ecopetrol y Alpina son las tres empresas más atractivas para los empleados. El resto del ranking está conformado por: Bavaria (que sube una posición), EPM (asciende dos posiciones), Sura (se mantiene), Mercado Libre (escala cuatro puestos), Davivienda (avanza un lugar), Grupo Argos (escala siete posiciones) y Nestlé (desciende dos posiciones).
De acuerdo con Merco, el informe refleja la calificación de la satisfacción global para el conjunto de trabajadores, siendo de 8,81 sobre 10 la nota media de esta edición, similar al 8,83 del año 2025.
El 96,9 % de los trabajadores encuestados de las empresas del top 10 cree que su empresa tiene definido un propósito corporativo. Asimismo, el 76,5 % considera que el propósito de la empresa se refleja “mucho” en la actividad actual de la misma.
En este sentido, el 74,3 % de los trabajadores encuestados de las empresas que lideran el top 10 en Colombia, aseguran que se identifican “mucho” con el propósito de la empresa en la que trabajan.
Por otro lado, dice Merco, se ha obtenido el grado de recomendación de los trabajadores (ENPS) a sus familiares y amigos cercanos, siendo este de un 71,3 % para 2026, por debajo del 78,2 % del ENPS 2025.
“En esta edición se evidencia un contraste en lo que valoran los hombres y las mujeres al considerar un cambio de empresa. Observamos que el talento masculino prioriza la remuneración económica y beneficios, el desarrollo profesional y un buen ambiente de trabajo. Para el caso del talento femenino, la búsqueda se enfoca en factores como la calidad de vida, el liderazgo y reputación de la empresa, y trabajar en un sector atractivo. Este tipo de información es importante para las empresas porque les permite afinar las estrategias de atracción de talento. Hoy más que nunca, necesitamos datos que nos guíen, no suposiciones”, aseguró Londoño.
Otros resultados del Ranking Merco Talento 2026
Dentro del ranking de Merco Talento 2026, los sectores con el mayor número de empresas son: Alimentos con 16 empresas, Financiero con 14 empresas, Educación-Universidades con 13 junto con el sector de Salud.
En el ranking sectorial, las empresas que ocuparon este 2026 la primera posición, se encuentran:
- Agroindustrial: Grupo Bios
- Alimentos: Alpina
- Aseguradoras: Sura
- Aseo, Belleza Y Cuidado Personal: Colgate Palmolive
- Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones: Federación Nacional De Cafeteros
- Auditoría Y Consultoría: EY – Ernst & Young
- Automotriz: Renault – Sofasa
- Bebidas: Bavaria
- Cajas De Compensación: Compensar
- Cementeras: Cementos Argos
- Comercio Electrónico Y Distribución: Mercado Libre
- Confección Y Marroquinería: Comercializadora Arturo Calle
- Conglomerado Empresarial : Grupo Argos
- Construcción E Infraestructura: Amarilo
- Educación-Universidades: Pontificia Universidad Javeriana
- Electrodomésticos Y Equipamiento: Industrias Haceb
- Electrónica, Informática Y Software: IBM
- Energía, Gas Y Agua: EPM
- Entretenimiento: Cine Colombia
- Farmacéutico: Tecnoquímicas
- Financiero: Bancolombia
- Fondos De Pensiones Y Cesantías: Protección
- Grandes Superficies, Retail: Grupo Éxito
- Industrial: Organización Corona
- Medios De Comunicación: Casa Editorial El Tiempo
- Minería: Cerrejón
- Movilidad Urbana: Metro de Medellín
- Petroleras Y Distribución De Hidrocarburos: Ecopetrol
- Restaurantes Y Cafés: Crepes & Waffles
- Salud: Hospital Pablo Tobón Uribe
- Servicios Internet: Google
- Telecomunicaciones: Claro
- Transporte De Viajeros: Avianca
El ranking también midió a las empresas con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento en el ámbito digital, entre las cuales se destacaron: Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de Los Andes, Universidad Nacional de Colombia, Ecopetrol y Banco de Bogotá.
Además, los expertos de Recursos Humanos que hicieron parte de las valoraciones dentro del estudio de Merco Talento 2026, eligieron las empresas con mejor equipo de recursos humanos, siendo: Bancolombia, Bavaria, Mercado Libre, Sura y Alpina.
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