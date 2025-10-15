Las empresas más atractivas para trabajar en Colombia, según Merco Talento 2025

El talento humano se ha convertido en el nuevo eje de competitividad empresarial. En una actualidad marcada por la transformación digital y la flexibilidad laboral, las empresas ocupan posiciones dentro del top 10 en reputación y desempeño.
Así lo revela el ranking Merco Talento Colombia 2025, que mide las compañías con mayor capacidad para atraer y retener talento, con base en encuestas a más de 74.000 trabajadores, estudiantes, headhunters, responsables de recursos humanos y ciudadanos.
El Top 10 de las empresas más atractivas para trabajar en Colombia 2025
En esta edición, Bancolombia lidera el listado, seguida de Ecopetrol y Grupo Nutresa, tres de las compañías más grandes del país que combinan beneficios laborales, propósito corporativo y estrategias de desarrollo humano.
El top 10 de las empresas más atractivas para trabajar se completa con Alpina, Bavaria, Sura, EPM, Nestlé, Davivienda y Google.
De acuerdo con el informe, estas compañías se destacan no solo por ofrecer condiciones laborales competitivas, sino por generar entornos de trabajo inclusivos, innovadores y sostenibles.
Según Merco, las organizaciones mejor valoradas en esta categoría son aquellas que integran políticas de formación continua, conciliación vida-trabajo y una cultura de liderazgo basada en la confianza. “Las empresas que cuidan a sus empleados proyectan una imagen coherente hacia el mercado y logran atraer a las nuevas generaciones”, señala el informe.
Merco Talento forma parte de los seis monitores que componen la metodología de Merco Empresas, el único ranking de reputación verificado por KPMG a nivel mundial.
El informe evalúa la percepción de múltiples públicos y contrasta los resultados con más de 200 indicadores objetivos de gestión de recursos humanos y reputación interna.
En esta edición, Bancolombia se consolidó por décimo año consecutivo como la empresa con mejor reputación corporativa, alcanzando la máxima puntuación de 10.000 puntos. En segundo lugar, se ubicó Alpina con 9.136 puntos y el tercero fue para Bavaria, con 8.650 puntos, con lo cual entró al ‘top’ tres en el escalafón.
Así quedó el ‘top’ 10 de las empresas más reputadas de Colombia 2025
De otro lado, en el ranking general de Merco Empresas 2025, Bancolombia se consolidó por décimo año consecutivo como la empresa con mejor reputación corporativa, alcanzando la máxima puntuación de 10.000 puntos.
Por su parte, es clave mencionar que Merco Líderes 2025, que mide a los líderes empresariales más reputados en Colombia, será revelado el próximo 21 de octubre, en el marco del Leadership Forum Medellín, que realizará Valora Analitik.
