Grupo Cibest apuesta por su crecimiento en Guatemala: buscará ampliar acceso a crédito a través de su filial Bam

Grupo Cibest (Bancolombia) avanza en su posicionamiento regional como lo ha venido anunciando a lo largo de este año, el cual se canalizará a través de sus filiales.
Una de ellas es Bam, en Guatemala, que recientemente cumplió un siglo de operaciones en el país centroamericano y que juega un rol destacado en la estrategia del holding financiero, matriz de Bancolombia y Nequi, entre otras entidades.
Precisamente, Grupo Cibest anunció un financiamiento subordinado por US$70 millones para Bam, el cual será otorgado a través de la filial Bancolombia Panamá.
El objetivo será facilitar el acceso al crédito para empresas, pymes y trabajadores independientes. Según dijo el conglomerado, estos recursos permitirán a su negocio en Guatemala impulsar su productividad, fortalecer sus operaciones y ampliar su capacidad para atender a los principales actores económicos de ese país.
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Detalles del negocio de Grupo Cibest en Guatemala
Al anunciar los recursos, el holding destacó que este es un mecanismo “innovador y sofisticado en el mercado local”, al alcance de otros actores del sistema financiero guatemalteco y que permite fomentar el desarrollo del tejido productivo nacional.
Alejandro Aguilar, vicepresidente de Estrategia y Finanzas de Bam, dijo que el financiamiento es “un impulso clave para el crecimiento de los diferentes actores económicos en Guatemala, ya que amplía el acceso a recursos que potenciarán su desarrollo y aportará en la generación de empleo y bienestar económico del país”.
Bam tiene un equipo de más de 2.800 colaboradores y atiende a más de 611.500 clientes. Tiene bajo su administración activos por US$6.442 millones y mantiene un saldo acumulado de créditos otorgados de US$4.964 millones, cifras que reflejan su relevancia en el financiamiento de personas y empresas del país.
Esta filial de Guatemala ha avanzado en su transformación digital, alcanzando 112.786 clientes digitales, con el 62,11 % de las transacciones realizadas a través de canales digitales.
Además, Nequi, la billetera digital del grupo ya cumplió su primer aniversario en Guatemala con 108.000 usuarios, consolidando una oferta de inclusión financiera en el país centroamericano.