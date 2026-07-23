La Dirección de Asuntos Económicos de Analdex analizó cuáles son los departamentos del territorio nacional que tienen las mayores posibilidades de vender sus productos en el mercado de Venezuela a corto plazo. El reporte reveló que Cauca, Antioquia, Atlántico y Risaralda concentran opciones de exportación por US$1.970,3 millones.
El informe toma como base el comercio habitual de estas cuatro regiones, pero también incluye una mirada solidaria al identificar los bienes esenciales que el país vecino requiere con urgencia para su recuperación tras el doble terremoto del pasado 24 de junio de 2026.
Javier Díaz, presidente del gremio, hizo énfasis en que, además de la reconstrucción de la infraestructura, Venezuela va a requerir bienes para la reactivación del aparato productivo.
“Con los permisos y licencias que ha otorgado Estados Unidos para hacer negocios con ese país se abre una serie de oportunidades para los empresarios colombianos que quieren vender allí”, explicó.
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Oportunidades regionales
El informe detalla la capacidad de venta de cada región, ordenando los departamentos de mayor a menor potencial comercial.
Encabezando la lista se encuentra Valle del Cauca, con un potencial de ventas externas cercano a los US$862,7 millones y con 40 productos clave.
Si se hace un desglose más detallado, ahí se concentran oportunidades en alimentos y bebidas (13 productos por US$326,3 millones), destacando azúcar, aceites, confitería y alimentos procesados. También aparecen medicamentos y artículos de higiene personal (nueve productos por US$304,6 millones), y plásticos y caucho (cinco productos por US$77,1 millones).
En segundo lugar se ubica Antioquia con 38 productos con alta oportunidad de salida al mercado vecino y un potencial de exportación por US$749,6 millones.
Sus principales fortalezas están en vehículos y transporte (cuatro por US$157,0 millones), alimentos y bebidas (ocho productos por US$144,4 millones) y químicos, medicinas y artículos de aseo (siete productos por US$129,2 millones).
A continuación aparece Atlántico. Esta región destaca con 35 productos y una oportunidad de venta por US$257,0 millones. En esa lista sobresalen químicos, medicinas y aseo (ocho productos por US$88,2 millones), alimentos y bebidas (14 productos por US$88,0 millones) y metales y manufacturas (cinco productos por US$23,3 millones).
El listado lo completa Risaralda con un potencial de exportación que ronda US$101,0 millones. Aunque es la cifra más pequeña en valor absoluto, representa un gran impulso para su economía regional a través de 20 productos priorizados.
En el desglose se destacan alimentos y agroindustria, como café, aceites e insumos alimenticios (seis productos por US$59,1 millones), y maquinaria, eléctricos y electrónica (cinco productos por US$39,2 millones).
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