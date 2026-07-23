Se frena el consumo en Colombia: cifra del segundo trimestre fue la más baja en un año

El dinamismo del gasto de los hogares colombianos muestra señales claras de fatiga. Según el más reciente informe Consumer Toolbox de Bancolombia, basado en información transaccional en tiempo real, el consumo real en el país registró un avance de apenas 1,2 % en el segundo trimestre de 2026.
Esta cifra representa el ritmo de crecimiento más bajo registrado en más de un año, confirmando una marcada tendencia de desaceleración en la economía nacional.
A pesar de que el consumo sigue en terreno positivo, el informe destaca que el entorno actual es complejo. Entre los factores que han presionado a la baja el gasto se encuentran una política monetaria restrictiva, con tasas de interés elevadas (12 % desde el 30 de junio), y una inflación persistente que podría enfrentar nuevos incrementos debido a los efectos del fenómeno de El Niño.
Así mismo, la incertidumbre política durante la primera mitad del año llevó a los hogares a aplazar decisiones de compra, especialmente en bienes semidurables (ropa, calzado, libros y otros que se pueden usar varias veces).
No obstante, este efecto negativo fue parcialmente mitigado por la apreciación de la tasa de cambio, que abarató el costo de algunos productos importados.
De hecho, el motor del consumo está cambiando: el gasto ya no se centra solo en lo esencial, sino que se ha volcado hacia las experiencias. El entretenimiento se consolida como el gran ganador transversal en todo el país.
Mientras las categorías de tocador y aseo, entretenimiento y restaurantes son las categorías con mayor dinamismo, en terreno negativo aparecen comunicaciones, educación y electrodomésticos.
Además, se observa un menor uso de efectivo y un mayor protagonismo de los canales digitales en las transacciones de los colombianos.
Para lo que resta de 2026, la expectativa de Bancolombia es que la moderación del consumo continúe, aunque el panorama de mediano plazo sigue empañado por la incertidumbre regulatoria y las nuevas iniciativas del Gobierno, lo que podría condicionar aún más las decisiones de gasto de los hogares.
Antioquia y Bogotá lideran, pero pierden tracción
El informe revela que, aunque todas las regiones crecieron, ninguna fue ajena a la pérdida de dinamismo en comparación con el trimestre anterior.
Antioquia registró un crecimiento del 2,2 %, significativamente inferior al 3,4 % del trimestre pasado y al 4,2 % de 2025. La inflación en Medellín, que se sitúa en 6,98 %, ha sido un factor determinante en este freno.
Bogotá y Cundinamarca también avanzaron un 2,2 %, apoyadas por un mercado laboral sólido con una tasa de desempleo del 8,2 %, por debajo del promedio nacional.
Por su parte, el Caribe creció 1,6 %, la región Centro un 1,3 %, el Occidente se expandió el 1,1 % y Oriente registró el desempeño más modesto con un 1 %.
El análisis especial del informe también subraya que los patrones de gasto están íntimamente ligados al ciclo de vida.
Los jóvenes de menos de 25 años orientan su presupuesto hacia experiencias como entretenimiento, restaurantes y educación. Aquellos con ingresos entre 4 y 8 salarios mínimos son los principales consumidores de ocio.
Por el contrario, los adultos mayores (+58 años) concentran su gasto en categorías esenciales y recurrentes como consumo masivo (mercado), salud y servicios del hogar.
Los datos también confirman que los hogares de menores ingresos priorizan estrictamente la canasta básica (alimentos y alojamiento).
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