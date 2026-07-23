Al cierre del primer trimestre del 2025, el 96,9% de los adultos en el país tenía al menos un producto de depósito o crédito. Así lo reveló el más reciente informe de la Banca de las Oportunidades, que muestra los avances en inclusión financiera en el país.
De acuerdo con el reporte, este resultado da cuenta de los esfuerzos de la última década para ampliar la cobertura del sistema financiero y acercar a más personas a productos como cuentas de ahorro, depósitos electrónicos, créditos y seguros.
No obstante, también pone otro reto sobre la mesa: fortalecer la educación financiera para que cada vez más las personas tomen decisiones informadas en torno al manejo de sus recursos.
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Más allá del acceso
Aunque Colombia registra altos niveles de inclusión financiera, distintos estudios advierten que persisten brechas importantes en conocimientos y capacidades para tomar decisiones económicas.
Para hacerse una idea, una investigación del Banco de la República encontró que apenas el 16,4 % de los colombianos responde correctamente a preguntas clave utilizadas para medir conocimientos financieros, relacionadas con conceptos como tasas de interés, inflación y diversificación del riesgo.
Esto se traduce en que el acceso no siempre suele estar acompañado de las capacidades necesarias para tomar decisiones informadas sobre ahorro, crédito o planificación financiera.
Ante este panorama, las entidades financieras y microfinancieras han reforzado sus estrategias de educación financiera. Entre ellas se encuentra Mibanco Colombia, que viene desarrollando soluciones digitales que combinan acompañamiento personalizado y herramientas de inteligencia artificial para fortalecer las capacidades financieras de sus clientes.
“El desafío ya no está únicamente en ampliar el acceso al sistema financiero o en la apertura de nuevos canales digitales, sino en lograr que las personas desarrollen las capacidades necesarias para aprovecharlos plenamente y convertirlos en herramientas para la gestión de sus finanzas y el crecimiento de sus negocios”, destacó la entidad.
Como parte de esta apuesta, en su página web los usuarios pueden acceder a guías descargables y contenidos prácticos sobre ahorro, administración del dinero y gestión de negocios. Estos recursos complementan las herramientas de acompañamiento y buscan reforzar el conocimiento financiero en la toma de decisiones cotidianas.
La entidad también cuenta con MiAcademia del Progreso, una plataforma que amplía ese proceso con una oferta formativa estructurada con contenidos sobre conciencia financiera, endeudamiento responsable, marketing digital y otros temas orientados a fortalecer la sostenibilidad de los micronegocios.
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