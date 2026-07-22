Carulla se inspira en las novelas que marcaron a los colombianos para contar los dilemas cotidianos de hacer mercado

Durante años, muchos consumidores asociaron a Carulla con un supermercado donde la calidad era incuestionable, pero donde hacer mercado implicaba pagar más. Ahora, la marca busca transformar esa percepción con el lanzamiento de su nueva campaña «Mil ahorros, un camino», una iniciativa que pretende demostrar que hoy es posible encontrar ahorro real sin renunciar a los atributos que históricamente han distinguido a la marca: calidad, frescura, variedad y un servicio diferencial.
La propuesta parte de una realidad que viven miles de hogares colombianos: hacer mercado se ha convertido en una decisión cada vez más compleja, en la que los consumidores suelen sentir que deben elegir entre precio, calidad, servicio o comodidad. Frente a ese panorama, Carulla quiere cambiar el relato y demostrar que esas variables pueden convivir en una misma experiencia de compra.
Para lograrlo, la compañía desarrolló una campaña con un lenguaje cercano y altamente identificado con la cultura latinoamericana: las telenovelas. En lugar de presentar promociones tradicionales, la marca construyó una miniserie digital inspirada en los dramas cotidianos que enfrentan los compradores, utilizando el humor y situaciones reconocibles para evidenciar que ahorrar ya no significa sacrificar calidad.
Más detalles de «Mil ahorros, un camino»
Cada episodio muestra historias protagonizadas por personas comunes que descubren que llenar el carrito, acceder a productos frescos y de alta calidad y, al mismo tiempo, cuidar el presupuesto, no es un milagro ni un secreto oculto, sino una realidad posible al comprar en Carulla.
Así, las narrativas giran alrededor de familias y amigos que, entre malentendidos y sorpresas propias del universo de las novelas, terminan comprobando que el ahorro también puede hacer parte de la experiencia premium del supermercado.
El concepto creativo de la campaña busca conectar emocionalmente con una audiencia acostumbrada a que hacer mercado implique renuncias. En este caso, el mensaje es justamente el contrario: no es necesario escoger entre precio o calidad, ni entre ahorro o buen servicio. La marca plantea que el verdadero conocimiento del consumidor consiste en saber comprar de manera inteligente.
Las iniciativas claves que potencian el ahorro en Éxito y Carulla
En los últimos años, Grupo Éxito ha trabajado para construir propuestas de valor que le permitan a nuestros clientes encontrar ahorros reales en categorías clave para el hogar. Iniciativas como los Martes del Campo, los Miércoles de Carnes Frescas, los Viernes de Celebración y los productos ImPRECIOnantes son ejemplos claros de ello.
En este sentido, lo que se ha visto es que cuando las personas conocen estas dinámicas y aprenden a utilizarlas de manera habitual, su percepción cambia significativamente: descubren que pueden acceder a frutas y verduras frescas, carnes de excelente calidad y productos para su mercado diario sin sentirse obligados a pagar más.
Por eso uno de los grandes objetivos de esta campaña es educar y compartir conocimiento. “Creemos que los clientes que saben mercar, saben ahorrar, y queremos que cada vez más colombianos descubran que Carulla puede ser parte de esa ecuación”, expresó la compañía.
Por otro lado, más allá del componente creativo, la estrategia también representa un esfuerzo por actualizar la percepción de la marca en un momento en el que los consumidores son más sensibles al precio y buscan maximizar el valor de cada compra. En ese contexto, Carulla quiere consolidarse como una alternativa donde el ahorro no está reñido con la experiencia de compra ni con la calidad de los productos.
La identidad visual de la campaña también acompaña ese propósito mediante una estética inspirada en las producciones televisivas clásicas, con escenas cotidianas, una fotografía cálida y cercana y un lenguaje que resalta los momentos reales que viven los clientes durante su recorrido por las tiendas. Así, la intención es que cada historia refleje que hacer mercado también puede ser una experiencia agradable, en la que el consumidor encuentra frescura, servicio y ahorro en un mismo lugar.
De esta manera, con «Mil ahorros, un camino», Carulla busca reforzar un mensaje claro: hoy es posible ahorrar sin renunciar a la calidad, la frescura, la variedad y el servicio que han caracterizado a la marca durante décadas.