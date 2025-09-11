Región Metropolitana firmó importante convenio que beneficiará a Soacha con este servicio público

La Región Metropolitana de Bogotá y Cundinamarca (RMBC) anunció un avance significativo para el municipio de Soacha, con la firma de un convenio estratégico que busca mejorar el acceso a servicios públicos esenciales.
La iniciativa, respaldada por la Alcaldía de Soacha, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la propia Región Metropolitana, permitirá llevar agua potable y alcantarillado a más de 40.000 habitantes que actualmente carecen de este servicio fundamental.
El acuerdo tiene como propósito fortalecer la planeación y ejecución de proyectos de acueducto y saneamiento básico, enmarcados dentro de los planes de acción de la RMBC. Para lograrlo, se articularán esfuerzos financieros, administrativos y técnicos entre las entidades involucradas. El objetivo central es garantizar la cobertura de estos servicios de manera progresiva, priorizando a los barrios que enfrentan mayores dificultades de acceso.
Dentro del convenio se contempla el diseño y la construcción de una red de acueducto y alcantarillado que conectará el Tanque El Vínculo con las comunidades beneficiarias.
Esta infraestructura permitirá que miles de familias tengan acceso continuo y seguro al agua potable, así como a un sistema adecuado de disposición de aguas residuales, lo que representará una mejora sustancial en las condiciones de vida y salud pública de la zona.
¿Cómo será el plan complementario para llevar agua a comunidades en Soacha?
De manera complementaria, se llevará a cabo la formulación de un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el municipio de Soacha. Este instrumento busca responder a las exigencias derivadas de la sentencia sobre el río Bogotá, que establece la necesidad de implementar acciones conjuntas en materia de saneamiento y recuperación ambiental. El plan permitirá orientar de forma técnica y ordenada las inversiones futuras, asegurando que las soluciones sean sostenibles en el tiempo y que se avance en el cumplimiento de los compromisos ambientales de la región.
Recomendado: Este municipio de Cundinamarca se uniría a Soacha y Fusagasugá como parte de la Región MetropolitanaLa estrategia regional plantea un modelo de administración coordinada que garantice el manejo responsable de los recursos hídricos. Se busca que las decisiones en torno a la planeación y ejecución de obras estén alineadas con criterios de sostenibilidad, asegurando tanto el suministro actual como la preservación de las fuentes de agua para las próximas generaciones.