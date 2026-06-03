Metro de la 80 en Medellín da paso histórico: Tendrá estación subterránea y acortará tiempo de viaje

La transformación de la movilidad en Medellín avanza con un nuevo hito en la ejecución del Metro de la 80. La Alcaldía destacó el inicio de las obras de la estación San Germán, una infraestructura que marcará un precedente en el transporte férreo nacional al convertirse en la primera estación subterránea de este tipo construida en Colombia.
La obra forma parte de un proyecto estratégico para la ciudad, cuya inversión total asciende a $3,5 billones. De este monto, el 70 % será financiado por el Gobierno Nacional y el 30 % restante por la Alcaldía de Medellín. El corredor férreo tendrá una extensión de 13,25 kilómetros a lo largo del occidente de la capital antioqueña, donde contará con 14 paradas y tres estaciones que se integrarán al sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá.
La estación San Germán tendrá una sección soterrada de aproximadamente 500 metros de longitud. En este tramo se ubicarán tanto las vías férreas como el edificio principal de acceso para los pasajeros. La infraestructura permitirá eliminar interferencias con el tráfico vehicular en la intersección de la avenida 80 con la calle 65, uno de los corredores con mayor flujo de movilidad en la ciudad.
De acuerdo con las proyecciones oficiales, el Metro de la 80 beneficiará de manera directa a cerca de un millón de personas, lo que representa alrededor del 38 % de la población de Medellín. Entre los principales beneficiarios se encuentran los habitantes de las comunas Robledo y Laureles-Estadio, así como estudiantes, docentes y trabajadores de las instituciones educativas y universitarias ubicadas en el área de influencia del proyecto.
Proyecto impulsará empleo y reducirá emisiones contaminantes
La construcción de la estación San Germán también tendrá un impacto significativo en la generación de empleo. Durante las diferentes etapas de ejecución se prevé la creación de aproximadamente 340 puestos de trabajo, contribuyendo al dinamismo económico de la ciudad.
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Además de los beneficios en materia de movilidad y empleo, el proyecto busca fortalecer las estrategias ambientales de Medellín mediante la incorporación de un sistema de transporte eléctrico que reduzca la dependencia de vehículos particulares y de combustión. Las estimaciones indican que la futura operación del Metro de la 80 permitirá evitar la emisión de cerca de 131.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), aportando al mejoramiento de la calidad del aire en el área metropolitana.
La nueva línea contará con una flota de 22 trenes y ofrecerá tiempos de recorrido cercanos a los 32 minutos entre sus extremos. Actualmente, la iniciativa registra un avance general superior al 52 %, mientras continúan las labores de construcción y adecuación de la infraestructura requerida para su puesta en funcionamiento.
Las obras de la estación subterránea se desarrollarán por etapas. En una primera fase se ejecutarán trabajos de preparación del terreno y excavación. Posteriormente, se avanzará en la construcción de las estructuras principales, los acabados arquitectónicos y la instalación de sistemas operativos, tecnológicos y de seguridad que cumplirán con estándares internacionales para transporte férreo.
Según el cronograma establecido, la construcción de la estación San Germán y de los principales componentes del Metro de la 80 concluiría durante el primer trimestre de 2028, consolidando una de las intervenciones de infraestructura y movilidad más relevantes que actualmente se ejecutan en Medellín.