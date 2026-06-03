Metro de la 80 presenta avance superior al 52 %: anuncia inicio de obras para estación subterránea

Iniciaron las obras de la estación San Germán del Metro de la 80, la primera subterránea de un sistema férreo en Colombia, generando cerca de 340 empleos durante las diferentes etapas.
El proyecto, que tiene una inversión de $3,5 billones, financiada en un 70 % por la Nación y un 30 % por el Distrito, conectará la zona occidental de la ciudad a través de 13,25 kilómetros de recorrido, 14 paradas y tres estaciones, beneficiando a cerca de un millón de habitantes, equivalente al 38 % de la población de Medellín.
En otra línea, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se refirió al impacto en el medio ambiente. “¿Cómo tener una calidad del aire aceptable? Sacando vehículos de las vías y con un transporte limpio, con energía renovada. Este proyecto evita la emisión de 131.000 toneladas de CO2. Es amigable con el medio ambiente y, por supuesto, nos integra como sociedad”.
Esta obra beneficiará directamente a los habitantes de las comunas 7-Robledo y 11-Laureles/ Estadio, así como a la comunidad académica y universitaria ubicada en el área de influencia del proyecto. Al mismo tiempo, contribuirá a la transformación urbana del occidente de Medellín y fortalecerá la integración del sistema de transporte público.
“Este es un proyecto que va a beneficiar a más de un millón de habitantes de manera directa. Cuando llegamos al gobierno en 2024, veíamos que el proceso de gestión predial tenía más de un año de atraso (…). Invertimos $55.000 millones para que esa gestión predial fuera justa”, precisó el mandatario local.
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Actualmente, el Metro de la 80 registra un avance general de más del 52 % y se consolida como una nueva línea que se integrará a la red de movilidad existente del Valle de Aburrá.
Así las cosas, la construcción de la estación subterránea San Germán se desarrollará por etapas, iniciando con actividades preliminares, adecuación del terreno y excavaciones.
Posteriormente avanzarán las labores estructurales, arquitectónicas y la instalación de equipos y sistemas operacionales, estimando que las obras concluyan durante el primer trimestre de 2028.