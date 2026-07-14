Gobierno De la Espriella busca aumentar comercio con EE. UU. e importar gas de Venezuela “de una manera diferente”

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró este martes que el gobierno de Abelardo de la Espriella buscará fortalecer los lazos económicos y de seguridad con Estados Unidos, al tiempo que impulsará una nueva estrategia para atraer inversión extranjera y reactivar los proyectos de infraestructura mediante asociaciones público-privadas (APP).
Durante un encuentro en el Atlantic Council, en Washington, Restrepo afirmó que uno de los principales objetivos de la nueva administración será recuperar la confianza de los inversionistas y ampliar la cooperación bilateral.
«Aquí estamos para enviar el mensaje de que queremos expandir la inversión bilateral y también atraer más inversión del mundo», señaló el vicepresidente electo.
En ese sentido, explicó que el próximo gobierno promoverá programas estratégicos de infraestructura y buscará retomar el modelo de asociaciones público-privadas (APP) como mecanismo para impulsar el desarrollo de obras en el país.
Restrepo también sostuvo que la administración entrante aspira a estrechar la cooperación con Washington en materia económica y de seguridad, y posicionar a Colombia como «un socio estratégico de Estados Unidos y una plataforma de democratización en Venezuela».
«Este es un momento en el que tenemos que volver a la idea de que la democracia y las instituciones son cosas bastante relevantes en el futuro de nuestra región», afirmó.
El vicepresidente electo también subrayó la posibilidad de importar gas desde Venezuela. “Imaginen la posibilidad de importar gas desde Venezuela en diferentes maneras, tenemos muchas oportunidades trabajando juntos”.
Asimismo, indicó que el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos hará parte de la estrategia internacional del nuevo gobierno, que en las últimas semanas ha sostenido reuniones con organismos multilaterales, inversionistas y autoridades estadounidenses.
Según explicó, el nuevo gobierno heredará una crisis en el sistema de salud, un deterioro de las finanzas públicas y problemas de seguridad energética, que estarán entre las principales prioridades desde el inicio del mandato.
«Lo importante es que estamos aquí para resolver esos problemas», concluyó el vicepresidente electo.
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