ANLA aprueba licencia ambiental a proyectos de regasificación de TGI, Ecopetrol y Drummond en el Caribe

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) brindó aval a los proyectos de regasificación de TGI (Chuchupa–Ballena, La Guajira), Ecopetrol (Coveñas, Sucre), Drummond Energy (Ciénaga, Magdalena), junto con otros localizados en Córdoba para un total de cinco iniciativas.
También expresó que adelanta la evaluación ambiental para ampliar la capacidad de regasificación de SPEC (Sociedad Portuaria el Cayao), que es la terminal de importación de gas con la que cuenta Colombia desde Cartagena.
La entidad, dirigida también por la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, expresó que para el campo Chuchupa-Ballena se otorgó la respectiva aprobación a través de la figura de cambio menor. Esta medida normativa permite la incorporación de nuevas actividades en proyectos que ya cuentan con licencia, siempre y cuando los impactos ambientales y las medidas de gestión estén contemplados dentro de los instrumentos ambientales vigentes.
Cabe mencionar que la regasificación es el proceso mediante el cual el gas pasa de estado líquido a estado gaseoso para luego ser inyectado en la red de gasoductos, y de esa manera, abastecer la demanda. Adicionalmente, el gas permanece a temperaturas criogénicas para conservar su estado líquido, bajo el cual es más fácil transportarlo. Este es el caso de Colombia, que actualmente necesita importar gas para abastecer la demanda del sector residencial, el gas vehicular y los pequeños comercios.
De esta manera, se autoriza la incorporación de los cinco proyectos mencionados: Coveñas (Ecopetrol), Ciénaga (Drummond Energy), Puerto Bahía (Frontera Energy), Chuchupa-Ballena (TGI) y también la evaluación ambiental para la ampliación de SPEC.
“La autoridad adelanta la evaluación ambiental de la ampliación de la capacidad de regasificación del Puerto El Cayao, la licencia ambiental nueva para la construcción y operación del terminal de importación de gas natural licuado Ciénaga LNG y la incorporación de un proyecto de regasificación en el marco del terminal portuario Río Córdoba”, manifestó la entidad.
A lo anterior añadió que, para las actividades de importación de gas, los proyectos también deben contar con permisos de entidades como la Dirección General Marítima (Dimar), las Corporaciones Autónomas Regionales y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Explicó además que su papel consiste en evaluar los impactos ambientales que pueden generar estas actividades sobre los ecosistemas marinos, la fauna, las comunidades étnicas y no étnicas costeras, así como sobre la pesca artesanal.
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A la vez se mencionó que esta infraestructura permitirá robustecer las capacidades de importación de gas, y de esa manera, garantizar su suministro, aumentar los volúmenes de oferta y generar una mayor competencia al interior de la industria energética colombiana.
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