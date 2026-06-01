Registrador responde a Petro y defiende resultados de la primera vuelta en Colombia

Tanto el presidente Gustavo Petro como el candidato Iván Cepeda pusieron en duda los resultados de la primera vuelta en Colombia, que dejaron como ganador a Abelardo de la Espriella.
En el marco de las recientes declaraciones, Petro y Cepeda pidieron una revisión detallada del censo electoral, así como de los recuentos de cada una de las mesas instaladas.
Ante esta discusión, el registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que las votaciones de la primera vuelta en Colombia y sus resultados fueron confiables.
“860.000 personas le prestaron un servicio a Colombia y permitieron, con la agilidad en la que contaron los votos y diligenciaron las actas, que la Registraduría pudiera difundir los datos de preconteo o preliminares tan rápido”, afirmó Penagos en conversación con Caracol Radio.
La respuesta de la Registraduría sobre el censo electoral de la primera vuelta en Colombia
Sobre las presuntas alteraciones al censo electoral para beneficiar a un candidato en especial, Penagos reiteró que las verificaciones nacional, externa y de las propias campañas demostraron unas votaciones libres y sin manipulaciones.
“El censo electoral en Colombia se cerró desde el pasado 30 de abril. ¿Cómo puede haber inclusión de cédulas en un censo electoral que incluso ya se entregó a las campañas?”, agregó el registrador.
Respecto a las herramientas tecnológicas, el funcionario aclaró que los programas de escrutinio y conteo no manejan cédulas de ciudadanía.
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“En esos softwares no hay números ni cédulas de ciudadanía. Solo se utilizan para consolidar la información que llega de las mesas de votación”, indicó sobre las denuncias presentadas.