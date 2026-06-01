Abelardo acepta debate a Cepeda, pero lo condiciona a que él y Petro reconozcan resultados de primera vuelta

Tras los resultados obtenidos ayer 31 de mayo en primera vuelta, la carrera por la Presidencia de Colombia sigue, pero esta vez con dos candidatos: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes en las últimas horas han escalado su tono de discusión.
Cepeda, por su parte, citó a de la Espriella para debatir pero bajo unas condiciones que serán acordadas por personas de su confianza, y como respuesta, el abogado se pronunció por medio de X, dejándole claro una condición para que el encuentro se lleve a cabo.
“Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo”, escribió el candidato de la derecha, quien a su vez incluyó al actual presidente Gustavo Petro, acusándolo de querer robarse las elecciones.
“Petro y tú tienen que dar la cara al pueblo, porque están ejecutando un plan para robarse las elecciones. Reconozcan el resultado; no sigan atizando un golpe”.
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Por último, Abelardo de la Espriella dejó la puerta abierta, convocando a los medios de comunicación “a que fijen fecha y hora para ese debate y a que exhorten a Petro y a Cepeda a reconocer el resultado de las urnas”.
Cabe resaltar que luego de que se conocieran los resultados ayer domingo por la tarde, dejando como ganador de la primera vuelta al candidato de la derecha con el 43,74 %, y de segundo el continuismo, 40,90 %, otras figuras políticas se pronunciaron.
Paloma Valencia, quien alcanzó un porcentaje de 6,92 %, confirmó su respaldo a la campaña Defensores de la Patria, al igual que el líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe.
Los demás excandidatos aún no han definido su postura, pero dejaron mensajes clave: Claudia López descartó por ahora respaldar a Abelardo De la Espriella, aunque dejó claro que tampoco entregará automáticamente su apoyo a Iván Cepeda. Mientras que Sergio Fajardo evitó anticipar cuál será su posición de cara a la segunda vuelta.