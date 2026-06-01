Tracking AtlasIntel: Abelardo ganaría la Presidencia en segunda vuelta con 49,1 %; Cepeda lograría 42,3%

Con corte al 31 de mayo a las 9:00 a.m., el tracking electoral de AtlasIntel —la firma encuestadora que tuvo el mayor nivel de precisión en la primera vuelta presidencial— le otorga una ventaja de casi siete puntos al abogado Abelardo De la Espriella sobre el senador Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta del 22 de junio: 49,1 % frente a 42,3 %, con un 8,6 % que opta por el voto en blanco, nulo o declara no saber.
La tendencia, que AtlasIntel ha monitoreado de forma continua, muestra a De la Espriella por encima del umbral del 49 % de manera sostenida en las últimas semanas, mientras Cepeda se ha mantenido en el rango del 40 %-43 %.
Andrei Román, representante de AtlasIntel, explicó durante el Valora Live «Primera vuelta presidencial en Colombia: análisis económico y político de lo que viene» que la medición digital que emplea la firma permitió una mayor aproximación al resultado real. La encuestadora continuará publicando seguimientos diarios de aquí a la recta final, aunque las mediciones de la última semana previa a las elecciones estarán disponibles a través de la Revista Semana.
La clave: los votos del 15 %
Para María Jimena Escandón, analista de la firma Orza, la disputa de segunda vuelta no se definirá por la consolidación de las bases ya construidas, sino por la capacidad de cada candidato para atraer al electorado que respaldó a otros proyectos en la primera vuelta.
«La primera vuelta definió a los dos finalistas, pero también dejó un dato políticamente relevante: aunque De la Espriella y Cepeda concentraron conjuntamente el 84,75% de la votación, cerca del 15 % del electorado respaldó otras candidaturas o votó en blanco», señaló Escandón.
«La segunda vuelta estará determinada menos por la consolidación de las bases ya existentes y más por la capacidad de cada campaña para atraer a los votantes que optaron por alternativas distintas. Este segmento adquiere una relevancia aún mayor si se considera que la diferencia entre los dos finalistas fue de apenas 2,49 puntos porcentuales», agregó.
En ese marco, la analista indicó que el comportamiento del voto de candidatos como Sergio Fajardo y los movimientos de campaña de las próximas semanas serán determinantes, y que hoy De la Espriella tiene mayor margen de oportunidad.
Mercados atentos al resultado
El ambiente económico también estuvo en el centro del debate. David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, destacó el buen comportamiento de la Bolsa de Valores de Colombia en la apertura del lunes y la estabilidad del dólar como señales de confianza de los inversionistas ante el escenario poselectoral.
Por su parte, Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, advirtió que el país llega a la segunda vuelta profundamente dividido y que el reto para el próximo gobierno será reequilibrar una economía en la que el gasto público deberá ser sustituido progresivamente por inversión privada. «Rebalancear la economía es difícil y no depende del gasto del gobierno, que debe ser sustituido por la inversión. Es más complejo de lo que uno calcularía», afirmó Pérez.
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