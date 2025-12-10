Vía Bogotá- Girardot tuvo importante estreno que beneficiará a conductores

La concesión Vía Sumapaz, entidad encargada de la operación del corredor Bogotá–Girardot, presentó oficialmente su nuevo Centro de Control de Operaciones (CCO), una infraestructura diseñada para fortalecer la gestión integral del proyecto y optimizar la atención a los usuarios.
El centro estará ubicado en el municipio de Fusagasugá, punto estratégico que permitirá mejorar la capacidad de reacción ante eventos en la vía y coordinar de manera más eficiente las labores de monitoreo y operación en tiempo real.
De acuerdo con Laurent Cavrois, director ejecutivo de Vinci —empresa que integra la concesión—, el CCO se convierte en una pieza fundamental para la administración del corredor, ya que desde allí se operan los sistemas tecnológicos que fueron reforzados como parte de las obras de ampliación ejecutadas recientemente. El directivo explicó a Valora Analitik que estos sistemas fueron sometidos a una modernización que incluye nuevas tecnologías para garantizar un control más preciso de la infraestructura y de las condiciones de movilidad.
Como parte de esa actualización, la concesión instaló aproximadamente 150 kilómetros de fibra óptica a lo largo del trazado, lo que permite consolidar una red robusta para la transmisión de datos en tiempo real. Esta mejora facilita el funcionamiento y la supervisión de los equipos instalados en la carretera, con el propósito de ofrecer información confiable y oportuna sobre el estado de la vía y los posibles incidentes que se presenten.
Según Cavrois, estos avances representan un aporte relevante para la operación del corredor y para la movilidad en esta zona del país. “La mejora de la infraestructura tecnológica refuerza el rendimiento a largo plazo de este corredor vial estratégico para Colombia. Nuestro nuevo Centro de Control de Operaciones es un paso importante hacia una carretera más segura y sostenible”, señaló el directivo durante la presentación del proyecto.
¿Cómo es el nuevo Centro de operaciones de la vía Bogotá- Girardot?
El nuevo CCO incorpora diversos sistemas de vigilancia, control y supervisión. Entre los principales equipos se encuentran 129 cámaras instaladas a lo largo del trayecto, que operan las 24 horas del día y los siete días de la semana. Estas cámaras permiten observar en tiempo real el comportamiento del tráfico y detectar situaciones que requieran intervención inmediata. Además, se habilitaron 111 puntos de emergencia o SOS, diseñados para que los usuarios puedan solicitar apoyo en caso de avería, accidente o cualquier eventualidad.
Asimismo, fueron instalados 36 paneles de mensajería variable que brindan información actualizada a los conductores, como alertas de movilidad, condiciones climáticas o novedades operativas. El sistema también cuenta con cuatro estaciones meteorológicas destinadas a identificar cambios significativos en el clima, lo que facilita la activación de protocolos de prevención y seguridad cuando se detecten condiciones críticas.
Además de la vigilancia permanente, el Centro de Control de Operaciones coordina los servicios de asistencia en carretera que prestan apoyo a los conductores durante su desplazamiento. Entre estos se incluyen el despacho de grúas, ambulancias, carros taller, equipos de inspección vial y cuadrillas de mantenimiento, que pueden ser movilizados hacia cualquier punto del corredor en caso de necesidad. La articulación entre estos equipos y la tecnología del CCO permite mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la gestión integral de la vía.