Estos serán las conexiones que tendrán los megaproyectos entre Bogotá y Cundinamarca: Serán más de 20

Un paquete de obras proyectado para el norte de la Sabana busca reorganizar la movilidad entre Bogotá y varios municipios de Cundinamarca, con el tren Zipaquirá–Regiotram del Norte como eje estructurador. La iniciativa comprende intervenciones en los corredores que conectan la capital con Chía, Cajicá y Zipaquirá, y se presenta como una alternativa para reducir las congestiones que afectan diariamente a quienes se desplazan entre estos territorios.
La propuesta central consiste en habilitar un corredor férreo segregado, sin cruces a nivel con la vía vehicular, que permita desplazamientos más ágiles y con tiempos de viaje predecibles. El trazado tendrá una longitud cercana a los 50 kilómetros y contará con 17 estaciones distribuidas de la siguiente manera: 11 en Bogotá, una en Chía, tres en Cajicá y dos en Zipaquirá. Al evitar interacciones con el tráfico automotor, se proyecta una operación más estable y una disminución de las demoras habituales durante las horas de mayor demanda.
Desde la administración departamental se explicó que el proyecto será estructurado bajo el esquema de alianza público-privada (APP). Para avanzar en este proceso, la Empresa Férrea Regional (EFR) y la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca (SMC) firmaron un acuerdo de asistencia técnica con la Corporación Financiera Internacional (CFI). Este acompañamiento permitirá definir los componentes técnicos, jurídicos, financieros, sociales y ambientales que se requieren para abrir la licitación. De acuerdo con el gobernador Jorge Emilio Rey, el desarrollo de esta fase facilitará convocar el proceso contractual en 2026 y avanzar hacia la ejecución de la obra.
En el plano financiero y operativo, la inversión estimada supera los $16,4 billones. El diseño contempla una flota inicial de 30 trenes eléctricos, con posibilidad de ampliación hasta 60 unidades en función de la demanda. Asimismo, incluye la construcción de dos patios-taller para el mantenimiento del material rodante y diversas obras complementarias: más de 16 estructuras ferroviarias, 15 puentes peatonales, cinco puentes vehiculares, cuatro estaciones elevadas y la edificación de 20 puentes adicionales en puntos estratégicos del corredor. Estas intervenciones buscan asegurar la continuidad del servicio y un tránsito ferroviario sin interrupciones.
El cronograma preliminar establece que la concesión iniciaría el 1 de junio de 2027; las obras, el 1 de junio de 2029; y la operación comercial, el 1 de junio de 2034. La concesión tendrá una duración de 23 años, periodo durante el cual se desarrollarán las actividades de operación y mantenimiento del sistema. En materia ambiental, se proyecta que la operación completamente eléctrica del tren podría evitar cerca de 60.000 toneladas de CO₂ equivalente al año, lo que representaría un aporte significativo a la reducción de emisiones en la región metropolitana.
La articulación del Regiotram del Norte con otros sistemas, como el Regiotram de Occidente, y la posibilidad de extender el servicio hacia corredores como la Calle 26, la Avenida Caracas y el aeropuerto El Dorado, buscan consolidar una red de transporte regional integrada. Con esta apuesta, las autoridades esperan mejorar las condiciones de desplazamiento diario, fortalecer la seguridad vial y contribuir a una mejor calidad ambiental para miles de usuarios que hoy enfrentan trayectos prolongados y variables en su conexión con Bogotá.