Regasificadora del Pacífico logra 80 % de avance y se alista para entrar en operación: así será su puesta en marcha

La Regasificadora del Pacífico registró un avance de 80 % y estaría lista para operar comercialmente en octubre de 2026. El punto contará con su plataforma de importación de gas en la bahía de Buenaventura, conocido como la Zona Charlie. Allí permanecerá su unidad flotante de almacenamiento (FSU, por sus siglas en inglés), que fue contratada con la firma belga Exmar.
Puertos, Inversiones y Obras (PIO) SAS. es la organización detrás de este punto de regasificación. La compañía aportó capital para que el proyecto alcanzara una viabilidad financiera superior a US$170 millones. Entre las entidades que participaron en los créditos y mecanismos de financiación para consolidar el capital de esta plataforma se encuentran bancos de inversión como BTG Pactual, así como la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Occidente del Grupo Aval.
Esta infraestructura tendrá una capacidad de almacenamiento de cerca de 146.000 metros cúbicos de gas y el energético se mantendrá a una temperatura de menos 160 grados centígrados. Pero más importante aún, se espera que compense más de 10 % del déficit de gas en Colombia.
Luego de la recepción del gas en estado criogénico desde la unidad flotante, este será trasladado a isocontenedores o tanques cisterna, que serán movilizados a través de la bahía por las barcazas Piangua y Pargo Rojo, las cuales están en capacidad de transportar hasta 72 tanques cisterna por viaje.
Una vez atraquen en las terminales de Buenaventura, en el Valle del Cauca, grúas móviles descargarán los tanques cisterna para posicionarlos sobre camiones de carga pesada. Los vehículos estarán a cargo de las compañías Entrekarga y Summo Logistics, con la finalidad de realizar un recorrido terrestre de 110 kilómetros por carretera. El trayecto conectará el principal puerto del Pacífico con Guadalajara de Buga.
En cuanto al proceso de regasificación, una vez la carga llegue al corregimiento El Vínculo, ubicado en Guadalajara de Buga, el gas pasará de estado líquido a gaseoso, ya que allí se construye una planta sobre un terreno de 10 hectáreas.
Las obras son ejecutadas por la empresa bugueña Gestión Constructiva, mientras que los equipos y el comisionamiento de la planta están a cargo de CIMC Enric, multinacional de origen chino. Allí el gas incrementará su temperatura para regresar de estado líquido a gaseoso y posteriormente será inyectado al gasoducto de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá (GEB).
Adicionalmente, para este miércoles 3 de junio de 2026 se prevé la llegada de los primeros camiones cisterna de 45 pies de largo, que tienen una capacidad de almacenamiento de 1,1 millones de pies cúbicos de gas. Junto con ellos también arribarán componentes mecánicos procedentes de China.
Según lo mencionaron las organizaciones involucradas, en las próximas semanas continuará llegando más equipamiento con la finalidad de cumplir la meta de que el proyecto entre en operación comercial en octubre. De esta manera, se busca abastecer un mercado con un consumo diario cercano a 1,2 millones de pies cúbicos de gas, pero que actualmente produce menos de 800.000 pies cúbicos del energético, lo que representa una brecha de aproximadamente 400.000 pies cúbicos diarios. También se señaló que la planta de Buga registra un avance de construcción de 80 %.
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