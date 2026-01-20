En una carta dirigida a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) expresó su preocupación por la posibilidad de que se modifique la normativa asociada a la asignación y monitoreo de slots, puntualmente en el Apéndice A del Reglamento Aeronáutico de Colombia 3.
De acuerdo con la misiva, un ajuste en las normas actuales implicaría “una desviación frente a los estándares internacionales reconocidos y aplicados mundialmente en los países con aeropuertos congestionados”.
La agremiación hizo referencia a los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), un conjunto de reglas internacionales aceptadas por las asociaciones mundiales de aeropuertos (ACI), de coordinadores de aeropuertos (WWACG) y de las aerolíneas (IATA), que sirven como base para que la operación en las terminales aéreas sea armónica. En Colombia, estas se incorporaron hace más de 10 años para organizar la operación del Aeropuerto El Dorado, que requería un sistema de administración, asignación y monitoreo de slots debido a su alto grado de congestión.
En ese orden de ideas, la IATA advirtió que una modificación en la norma no solo no seguiría estos lineamientos, sino que afectaría la competitividad del sector aéreo.
“Los WASG son la norma aplicada en más de 300 aeropuertos congestionados del mundo, de manera que si Colombia decide desviarse del cumplimiento de este estándar, no solo va a quedar en una desventaja competitiva con aeropuertos hub de la región que sí la utilizan”, señaló.
La agremiación también alertó que esta situación podría traer consecuencias tanto operacionales como bilaterales, al poner en riesgo el cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos con otros países. “Una posible desviación de la norma frente a los WASG puede cambiar no solo el sistema de asignación de slots y de confirmación de itinerarios, sino también la manera en que opere la aviación en Colombia, desalineándose de la que utilizan los demás países del mundo”, añadió.
¿Qué pide la IATA?
El gremio de aviación señaló que, antes de considerar una modificación en la norma, se implemente en su totalidad la normativa actual, así como un monitoreo del uso efectivo de los slots.
La IATA también expresó su preocupación respecto a que se haya anunciado que la modificación de la norma solo será publicada para comentarios en la página web de la Aerocivil, haciendo referencia a que en el pasado se les había permitido colaborar en el proceso a través de mesas de trabajo.
“Queremos solicitarle nuevamente de manera urgente una reunión para comunicarle en detalle nuestra preocupación y las afectaciones que esta posible modificación de la norma puede traer a los consumidores, a los operadores y a la conectividad aérea del país. Igualmente, queremos exponerle cómo vemos que los WASG contienen los lineamientos suficientes para seguir haciendo de la aviación un servicio accesible y adecuado para los colombianos”, destacó la Asociación, desde donde también se reiteró la disposición a trabajar en conjunto con las autoridades competentes para atender el tema.
