Mineros elevó sus ingresos 61 % en el primer trimestre gracias al repunte del oro

Mineros S.A. presentó sus resultados financieros del primer trimestre del año. La compañía de explotación y procesamiento de oro cerró marzo con $1,07 billones en ingresos, lo que se traduce en un aumento del 61 % respecto al mismo periodo del año anterior ($671,2 millones).
De acuerdo con la empresa, ese comportamiento se vio apalancado por un incremento del 66 % en el precio promedio del oro, llegando a los US$4.777 la onza. Entre enero y marzo se vendieron 57.850 onzas de oro, lo que es igual a un 7 % adicional a lo reportado en el mismo trimestre de 2025.
En contraste, los costos de venta vieron un incremento del 37 % asociado al alza en el valor del mineral y ligeros aumentos en los costos operativos, como impuestos y regalías, depreciaciones y amortizaciones, costos de personal y materiales y repuestos.
En cuanto a las ganancias netas, estas totalizaron los $324,3 millones ($1.085,58 por acción). Esto equivale a un aumento del 104 % comparado con los $159,2 millones ($532,98 por acción) del mismo periodo del 2025.
Por su parte, la ganancia bruta reportó un aumento del 97 %, al registrar un total de $527,3 millones en el primer cuarto del año. Dicha alza también está ligada al comportamiento en el precio del oro, así como al incremento en la producción.
De igual forma, el reporte destaca un Ebitda ajustado de $154.087, con un aumento del 116 % año tras año, así como un margen de Ebitda ajustado del 53 %.
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Resultados operativos
De acuerdo con el reporte, de las 57.850 onzas (oz) de oro producidas, 37.941 oz corresponden a las operaciones nicaragüenses y 19.909 oz a las operaciones colombianas.
Del lado de la plata, durante ese periodo se vendieron 161.766 onzas a un precio promedio realizado récord de $87 por onza. Es decir, un aumento del 164 % frente al primer trimestre del 2025.
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