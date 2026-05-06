Uso de datos en tiempo real, aliado para la toma de decisiones en la industria energética colombiana

La inteligencia artificial y el uso de datos se han convertido en un mecanismo para impulsar la diversificación de la matriz energética. Según lo manifestó Bluetab, compañía especializada en este segmento, el potencial de estas herramientas está ganando terreno en el sector minero-energético.
Los datos de la empresa, con base en cifras oficiales, señalaron que la economía de Colombia creció 2,6 % en 2025, ubicándose por debajo de su potencial de 3 %. A su vez, el sector minero-energético registró caídas, ya que la explotación de minas y canteras, que incluye petróleo, gas y minería, presentó una contracción de 6,2 %. Si se observa únicamente la extracción de petróleo y gas, junto con actividades relacionadas, la contracción fue de 4,3 %.
Si bien el mercado no lo ha señalado de manera explícita, este contexto podría ayudar a explicar movimientos como la salida de Shell de Colombia en 2025 o la venta de activos de Frontera Energy. En este escenario, Bluetab destacó que el uso de datos para la toma de decisiones se convierte en un factor clave para optimizar operaciones y anticipar fallas.
Según lo señaló Rafael Raimondi, director ejecutivo de Bluetab, la digitalización del sector podría reducir costos operativos hasta en 30 %. Indicó que la clave está en convertir grandes volúmenes de información en decisiones ágiles, lo que aumentaría la competitividad y mejoraría las operaciones, especialmente en entornos complejos.
A esto se suma que, además de facilitar decisiones en tiempo real, la trazabilidad, la optimización de procesos, la ciberseguridad, el monitoreo de activos y la capacidad de anticipar comportamientos del mercado pueden convertirse en herramientas estratégicas para las organizaciones.
“Hoy el reto del sector minero-energético no es solo incorporar más tecnología, sino lograr que los datos mejoren la velocidad y la calidad de las decisiones. En una industria intensiva en infraestructura, activos y costos operativos, esa capacidad puede traducirse en una operación más eficiente, más predecible y con mayor capacidad de respuesta”, dijo Raimondi.
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De esta manera, según el directivo, los datos se consolidan como un aliado en un panorama desafiante para la industria minero-energética. Incluso afirmó que, más que una apuesta sobre cómo la tecnología se adapta a las decisiones del negocio en el sector, se convierte también en un componente relevante para acompañar las metas de transición energética.
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