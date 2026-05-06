El primer trimestre de ISA cerró con una caída en algunos de sus indicadores financieros.
La empresa despidió el mes de marzo con ingresos operacionales por $3,9 billones, es decir, un retroceso del 4 % respecto al mismo periodo del año anterior. De ese resultado, 82 % corresponde al transporte de energía, 14 % a su negocio de vías y 4 % a las telecomunicaciones.
La desaceleración también se evidencia en el Ebitda. El dato cerró $2,2 billones, lo que representa una disminución del 9 % frente a los tres primeros meses del 2025.
En cuanto a las utilidades, estas totalizaron los $558 millones. El resultado muestra una caída del 20 % con relación al mismo trimestre del año pasado.
Según explicó la empresa, estas variaciones se explican principalmente por el menor crecimiento de los escaladores contractuales, que afectó la actualización por corrección monetaria de activos de contrato y financieros, especialmente en Brasil y Chile.
A eso se suma el efecto de conversión derivado del fortalecimiento del peso colombiano frente a las monedas de la región.
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En el caso puntual de la utilidad neta, también influyó el gasto asociado al impuesto al patrimonio, que, según explicó la empresa, tuvo un impacto de $15.000 millones durante el trimestre. A esto se sumaron mayores gastos financieros derivados del aumento de la deuda para financiar el crecimiento, así como menores costos de transacción tras la cancelación de los bonos de Ruta del Maipo.
Del lado de las inversiones, la empresa ejecutó inversiones por $1,5 billones, 10 % más que en el mismo periodo de 2025. Estas operaciones se llevaron a cabo en línea con el plan de inversiones y los cronogramas de los proyectos en construcción.
Para ser más específicos, el 93 % de las inversiones se ejecutaron en el segmento de energía, 4 % en vías y 3 % en telecomunicaciones.
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