El incremento de comportamientos violentos y disruptivos por parte de pasajeros volvió a encender las alertas en el sector aéreo colombiano.
Avianca reiteró su llamado al Congreso de la República para avanzar en el trámite del Proyecto de Ley 153 de 2025, una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra este tipo de conductas y fortalecer la protección del personal aeronáutico.
Durante 2025, la aerolínea registró 572 incidentes de comportamiento inadecuado, lo que representa un aumento del 27,1 % frente a los 450 casos reportados en 2024.
Para la compañía, estas cifras evidencian la necesidad de contar con un marco normativo más robusto que permita prevenir y sancionar de manera efectiva situaciones que afectan tanto la seguridad operacional como la integridad de pasajeros y empleados.
El pronunciamiento de Avianca se produce tras un incidente ocurrido el pasado 13 de enero en el aeropuerto de Cali, donde una pasajera agredió físicamente a empleados de la aerolínea durante un proceso operativo en tierra.
Ante esta situación, la compañía activó de inmediato sus protocolos internos de atención y seguridad, brindó acompañamiento médico a la empleada afectada y canceló el contrato de transporte de la pasajera.
Adicionalmente, Avianca dio aviso a las autoridades competentes y ofreció todo el soporte jurídico necesario para que la trabajadora instaurara una denuncia penal por lesiones personales. La pasajera fue detenida, puesta a disposición de la Fiscalía y posteriormente judicializada.
Desde la aerolínea subrayan que este tipo de comportamientos no solo vulneran la integridad de las personas, sino que también ponen en riesgo la operación aérea, razón por la cual la seguridad y el respeto hacia empleados y clientes son considerados principios no negociables.
Proyecto de Ley 153, clave para la protección del personal aeronáutico
En este contexto, Avianca insistió en la importancia de dar continuidad al trámite del Proyecto de Ley 153 de 2025, al que considera una herramienta clave para enfrentar el creciente número de incidentes disruptivos.
La iniciativa contempla sanciones más severas, especialmente en casos de reincidencia o de conductas que puedan comprometer la seguridad de un vuelo, así como un mayor respaldo legal para el personal aeronáutico.
La aerolínea reiteró que mantendrá una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que afecte la seguridad y el servicio, y continuará utilizando todas las herramientas legales a su alcance, incluyendo denuncias penales y demandas civiles, contra pasajeros disruptivos, tanto en tierra como a bordo.
Finalmente, Avianca enfatizó que el fortalecimiento del marco legal no solo permitiría sancionar estas conductas, sino también disuadir y prevenir nuevos incidentes, en un contexto en el que el crecimiento del tráfico aéreo exige mayores garantías para la operación y para quienes trabajan en ella.