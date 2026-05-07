El ecosistema de publicidad digital en Colombia continúa evolucionando con fuerza, impulsado por la diversificación de formatos y el avance tecnológico. En 2025, segmentos como el branded content y los formatos emergentes crecieron más del 60 %, mientras que el video digital registró un aumento superior al 13 %, consolidándose como uno de los motores de la inversión en el país. Estas dinámicas reflejan un mercado en transformación, donde la creatividad, los datos y la innovación redefinen las estrategias de las marcas.
“Estamos viendo una industria mucho más sofisticada, en la que las decisiones ya no pasan solo por inversión, sino por cómo se integran la tecnología, los datos y la creatividad para generar resultados. Ese es el tipo de conversación que hoy necesita el mercado”, afirmó Paola Restrepo, directora ejecutiva de IAB Colombia, organización que representa a la industria del marketing y la publicidad digital en el país.
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En línea con esta evolución, el gremio realizará el IAB Day 2026 los próximos 28 y 29 de mayo en el Cubo de Colsubsidio, en Bogotá. Esta edición es particularmente especial, ya que el evento celebra sus 15 años, consolidándose como el principal punto de encuentro para entender hacia dónde se dirige la industria en Colombia, reuniendo a medios, agencias, anunciantes y plataformas en dos jornadas de actualización y networking de alto nivel.
La agenda académica estará centrada en temas estratégicos como:
- Inteligencia artificial como fundamento estratégico.
- Nuevos centros de poder publicitario.
- Privacidad e identidad.
- Innovación: Creatividad disruptiva.
- Cultura del marketing.
- Datos y medición.
Participarán expertos como Alejandro Prieto, Deb Slabodsky, Natalia Serna, Ana María Molina, Iván Mejía, Pancho González, Andrea Ballesteros, Camilo Plazas, Rodrigo Reyes, Ginna Paola Vargas, Luis Badillo, Juan González Martín, Tor Rueda y Daniel Valencia, quienes aportarán una visión práctica sobre los cambios que enfrenta el sector.
Además, el evento contará con la participación de dos conferencistas internacionales de primer nivel: Neil Patel y Juan Merodio, referentes globales del marketing digital, quienes compartirán su visión sobre el futuro de la industria. En el marco de esta celebración de aniversario, también se suma la participación especial del reconocido comediante Andrés López, aportando un enfoque disruptivo a la jornada.
Esta edición contará con el respaldo de destacadas compañías del ecosistema digital, entre ellas MIQ como patrocinador Oro, junto a marcas y organizaciones como Similarweb, Dynata, Taptap, Depositphotos, CESA, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Indexcol, Rompoy, Latinad, MobileCiti, Samy, AtomChat, Ole Interactive y Mercado Libre, que se suman a la conversación sobre el futuro de la industria.
“El IAB Day no solo es un espacio de actualización, es donde la industria se alinea frente a los grandes retos. Este año queremos que las empresas salgan con una visión más clara sobre cómo competir en un entorno marcado por la inteligencia artificial, la regulación y la transformación del consumidor”, agregó Restrepo.
La participación en el IAB Day 2026 está abierta al público general. Los interesados pueden adquirir sus entradas a través de los canales oficiales de IAB Colombia.
La entrada incluye acceso a la agenda académica completa durante los dos días, kit de bienvenida, ingreso a la muestra comercial y participación en los espacios de networking y zona social, diseñados para facilitar el relacionamiento entre los actores de la industria.
Con esta nueva edición, IAB Colombia reafirma su rol como representante y articulador de la industria del marketing y la publicidad digital, en un momento en el que el sector no solo crece, sino que redefine sus reglas de juego y exige espacios de discusión más estratégicos, conectados con la realidad del mercado.
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