El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, dijo este jueves que planea abrir el espacio aéreo de Venezuela después de una conversación con la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.
«Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela», dijo en una reunión con su gabinete.
Añadió que “los estadounidenses muy pronto podrán ir a Venezuela y estarán seguros allí”.
Es importante recordar que antes de las fuertes tensiones de los países en los últimos años, algunas de las empresas norteamericanas que volaban a ese país eran American Airlines- que dejó de operar en 2019-, y Delta Airlines, JetBlue y United, que suspendieron sus servicios más recientemente.
Precisamente, American Airlines anunció oficialmente que planea restablecer el servicio diario de vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela. Aunque aún el trámite está sujeto a aprobación, se convertiría en la primera aerolínea estadounidense en reconectar ambos países después de años de suspensión.
Las relaciones diplomáticas entre ambos países colapsaron en 2019, y el Departamento de Estado advirtió a los ciudadanos que no deberían viajar a Venezuela, elevando fuertemente sus advertencias.
En línea con el anuncio de hoy, a principios de esta semana, la administración republicana notificó al Congreso que estaba tomando los primeros pasos para posiblemente reabrir la cerrada Embajada de Estados Unidos en Venezuela.
Lo anterior, tras el restablecimiento de las relaciones con el país sudamericano luego de la operación militar estadounidense que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro, el 3 de enero de este año.
“Estamos escribiendo para notificar al comité sobre la intención del Departamento de Estado de implementar un enfoque gradual para potencialmente reanudar las operaciones de la Embajada en Caracas”, mencionó el Departamento de Estado a las dos cámaras legislativas.
Trump confirma avances en inversiones petroleras
Sumado a lo anterior, Trump también relató que importantes compañías petroleras estadounidenses están viajando al país sudamericano para explorar proyectos.
Esto, luego de que en semanas previas anunciara que su país iba a “recuperar la inversión petrolera en el país suramericano”, con nuevas modernizaciones de la tecnología.
A cambio, no solo por este tema sino también por la “ayuda en el periodo de transición política”, Venezuela le entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de alta calidad a su país.
Medios de comunicación han especulado que posibles empresas petroleras que podrían invertir en el país de darse una transición política serían Chevron (EE. UU.), ConocoPhillips (EE. UU.), Repsol (España), ExxonMobil (EE. UU.), Eni (Italia) y Maurel & Prom (Francia).
