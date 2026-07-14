Gobierno Petro casi duplicó el gasto en subsidios de energía y gas en los últimos cuatro años

Aunque el presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó suspender el proceso de empalme con el Gobierno Petro, la administración saliente continuó presentando balances de gestión a través de los canales digitales de la Presidencia de Colombia. En uno de ellos, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, expuso las cifras relacionadas con el gasto fiscal en materia energética.
Según el funcionario, entre 2022 y 2026 el gasto en subsidios de energía y gas prácticamente se duplicó. En el primer año del gobierno Petro estos subsidios ascendieron a $3,9 billones, equivalentes a 0,22 % del PIB, mientras que para 2026 alcanzaron $7 billones, es decir, 0,37 % del PIB. En total, durante los cuatro años de gobierno, el Estado destinó $26,7 billones a este rubro.
No obstante, estos subsidios representaron solo una parte de los egresos fiscales. Ávila afirmó que también se destinaron recursos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), mecanismo creado para evitar que combustibles como el diésel alcancen los precios internacionales, esto se hace mediante subsidios financiados con recursos públicos y con los mayores ingresos provenientes del precio de la gasolina. De acuerdo con el ministro, entre 2022 y 2026 el Gobierno destinó $83,9 billones al FEPC.
Asimismo, explicó que en 2026 se registró el menor gasto destinado a este fondo. Mientras que en 2022 y 2023 los aportes fueron de $21,9 billones y $29,5 billones, respectivamente, en 2025 y 2026 se redujeron a $7,7 billones y $3,1 billones.
“Durante los dos últimos años del gobierno anterior (Iván Duque) se mantuvo estable el precio de la gasolina, pese a que los precios internacionales aumentaban de manera significativa. Como consecuencia, este gobierno tuvo que asumir desde el inicio de su mandato el costo de ese desfase, cubriendo con recursos del presupuesto nacional el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles”, expresó Ávila.
El ministro agregó que estos recursos destinados a subsidiar los combustibles redujeron el margen de maniobra fiscal para financiar programas sociales. Sin embargo, durante el Gobierno Petro, el precio promedio de la gasolina en las 13 principales ciudades del país se ubicó (julio de 2026) en $15.848 por galón. Este valor ha sido superior al registrado en meses anteriores y se ha destinado a mantener subsidiado el precio del diésel.
“Es importante recordar que los subsidios a los servicios de energía y gas fueron concebidos como un esquema de subsidios cruzados, en el que las sobretarifas pagadas por algunos usuarios financiaban los subsidios otorgados a otros. Sin embargo, durante los últimos años diversas decisiones adoptadas por el Congreso de la República redujeron esas fuentes de financiación, haciendo necesario cubrir estos subsidios con recursos del Presupuesto General de la Nación (PNG)”, afirmó.
Ávila sostuvo que varias exenciones aprobadas por el Congreso disminuyeron los ingresos que originalmente financiaban estos subsidios, obligando al Gobierno a asumirlos directamente con recursos fiscales.
El titular de la cartera también hizo referencia al crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual, según explicó, fue hecho durante el gobierno anterior y cuyo pago correspondió a la actual administración. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Hacienda, entre 2024 y 2025 se destinaron $23,1 billones, equivalentes a 1,25 % del PIB, para atender esa obligación.
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“La suma de estas tres variables representa más de $130 billones en esfuerzos presupuestales y fiscales que ha tenido que asumir el Estado colombiano”, concluyó Ávila.
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