Nequi abre lista de espera para comprar y vender dólares digitales; saldo se podrá ver en apps de Bancolombia y Wenia

Tres entidades del Grupo Cibest anunciaron hoy el lanzamiento de una alianza para que los clientes puedan comprar y vender dólares digitales: se trata de Bancolombia, Nequi y Wenia.
Para ello, se abrirá una lista de espera desde hoy cinco de marzo y durante dos semanas para los clientes de la app de pagos de bajo monto. Después se abrirá para el resto de los usuarios.
Las operaciones para compra-venta de la divisa estadounidense se harán a través de monedas estables (stablecoins) como USDC.
La primera entrega de esta propuesta le permitirá a cualquier persona comprar y vender dólares digitales directamente desde las apps Mi Bancolombia y Nequi, a través de Wenia que es la app que permite negociar e invertir en monedas estables y en criptomonedas, como lo reveló Valora Analitik en enero de este año.
Para acceder a la lista de espera de Nequi los usuarios pueden ingresar al siguiente link: https://www.nequi.com.co/dolares-digitales.
Así funcionará este servicio en Nequi
Ejecutivos del grupo indicaron que desde Bancolombia la compra y venta de dólares digitales desde la App Mi Bancolombia a través de Wenia estará habilitada en las próximas semanas.
Esta propuesta se complementa con soluciones que ya estaban disponibles como la apertura de cuentas en dólares a través de las filiales de Grupo Cibest en Panamá y Puerto Rico, o la posibilidad de invertir en mercados globales a través de Cibest Capital en Estados Unidos.
En el caso de Nequi, se habilitará el acceso para que sus usuarios puedan comprar y vender dólares digitales, incorporando esta funcionalidad dentro de la app en donde se podrá ver el saldo tanto en pesos como en dólares.
Andrés Vásquez, CEO de Nequi, dijo que se busca abrir la puerta para que, a futuro, las personas puedan recibir recursos desde Europa o Estados Unidos e intercambiarlos a pesos colombianos con costos bajos, así como invertir en el exterior o ahorrar en un activo de la moneda de destino fuera del país.
A la fecha, Nequi tiene 27 millones de clientes en Colombia quienes podrán llenar el formulario de la lista de espera en donde podrán contestar sobre el uso que le darían a los dólares digitales.
¿También disponible para venezolanos en Colombia?
Vásquez dijo que, inicialmente, la lista de espera y la posibilidad de compras y ventas de dólares digitales a través de monedas estables estarán únicamente disponibles para colombianos mayores de edad con cédula de ciudadanía.
En una siguiente fase se revisará la posibilidad de abrirlo para ciudadanos venezolanos con permiso temporal de permanencia. En todo caso, esos nativos de Venezuela pueden seguir usando los servicios de Nequi con normalidad como hasta ahora.
Recibir remesas y giros desde el exterior en Mi Bancolombia, Nequi y Wenia
De acuerdo con lo anunciado por las filiales del Grupo CIbest, se podrán enviar y recibir remesas usando dólares digitales mediante sistemas que quedarán habilitados en los próximos meses.
Esos sistemas contarán con una conexión desde una cuenta en países como Estados Unidos para facilitar la forma en la que los colombianos reciben giros de sus familiares.
En el año 2025, las remesas que llegaron a Colombia superaron los US$13.000 millones.
