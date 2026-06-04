nuam reportó resultados récord en primer trimestre; utilidad aumentó y negociación de acciones creció 75 %

El holding regional nuam, que integra las bolsas de valores de Colombia, Chile y Perú, arrancó 2026 con un sólido desempeño financiero impulsado por el mayor dinamismo de los mercados de capitales de la región y el crecimiento de sus principales líneas de negocio.
Durante el primer trimestre del año, la compañía registró ingresos operacionales por 40.700 millones de pesos chilenos, equivalentes a cerca de US$43 millones, lo que representó un crecimiento de 17 % frente al mismo periodo de 2025.
Por su parte, la utilidad neta alcanzó 9.700 millones de pesos chilenos, aproximadamente US$10 millones, con un incremento de 47 % interanual.
El Ebitda llegó a 19.800 millones de pesos chilenos (alrededor de US$21 millones), con un crecimiento de 38 %, mientras que el margen Ebitda se ubicó en 49 %, ocho puntos porcentuales por encima del registrado un año atrás.
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Mayor actividad en los mercados de Colombia, Chile y Perú
La compañía destacó que la capitalización bursátil conjunta de los tres mercados alcanzó US$532.000 millones al cierre del trimestre, un aumento de 43 % frente al mismo periodo del año anterior.
Además, los volúmenes negociados en renta variable crecieron 75 %, mientras que la renta fija avanzó 29 % y los derivados 21 %. Los volúmenes compensados llegaron a US$521.000 millones, con un incremento de 29 %, y los activos bajo custodia alcanzaron US$387.000 millones, tras crecer 39 %.
En paralelo, nuam continuó avanzando en su proceso de integración regional. Durante el trimestre completó la implementación de su nueva plataforma de negociación de renta variable en Colombia y Perú, mientras continúa el despliegue de esta infraestructura en Chile.
Según la compañía, estos avances buscan consolidar una infraestructura regional más integrada y eficiente para los mercados de capitales de los tres países.
Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam, destacó que el holding sigue avanzando en su estrategia regional, “fortaleciendo negocios recurrentes, ampliando capacidades tecnológicas y construyendo la infraestructura que permitirá conectar de manera más profunda a inversionistas, emisores e intermediarios en Chile, Colombia y Perú”.
Negociación, compensación y custodia impulsaron los resultados
El mejor desempeño entre las unidades de negocio correspondió al segmento de negociación, cuyos ingresos ascendieron a 7,4 mil millones de pesos chilenos (cerca de US$7,8 millones), un aumento de 33 % frente al primer trimestre de 2025. Este crecimiento estuvo impulsado por una mayor actividad en renta variable, renta fija y derivados.
La unidad de compensación y liquidación registró ingresos por 5,9 mil millones de pesos chilenos (unos US$6,2 millones), con un crecimiento de 26 %, mientras que el negocio de custodia, la principal fuente de ingresos del grupo, alcanzó 12,8 mil millones de pesos chilenos (aproximadamente US$13,5 millones), tras crecer 12,8 %.
A su vez, las líneas de ingresos recurrentes mantuvieron una evolución positiva. Los servicios de valor agregado crecieron 15 %, apoyados por soluciones tecnológicas y mercados alternativos de financiación, mientras que información avanzó 7 % y emisiones y servicios a emisores aumentó 12 %.
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