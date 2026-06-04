Moody’s: Calificación de Colombia dependerá de que el nuevo gobierno reduzca fricción con el Congreso y las cortes

La calificadora de riesgo Moody’s Ratings le dijo a Valora Analitik que el futuro del perfil crediticio de Colombia depende directamente del desenlace de la segunda vuelta electoral del próximo 21 de junio y, especialmente, de la previsibilidad política que el nuevo presidente logre establecer con las demás instituciones del Estado.
En una declaración exclusiva para Valora, William Foster, vicepresidente senior de Moody’s Ratings, indicó que la contienda entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda plantea «visiones de política claramente distintas que determinarán si Colombia avanza hacia una amplia continuidad con la administración actual o hacia un cambio marcado de rumbo de las políticas».
En este sentido, el vocero de la agencia calificadora subrayó que «el resultado de la elección será determinante para la evolución del perfil crediticio soberano de Colombia en el mediano plazo».
El análisis de Moody’s detalla las implicaciones de cada candidato para la economía nacional. Según la firma, una victoria de Iván Cepeda supondría «una combinación de políticas más redistributivas lideradas por el Estado». Este enfoque buscaría dar continuidad a las líneas del gobierno vigente en áreas de gasto social, seguridad y reformas estructurales.
Por el contrario, Abelardo de la Espriella encarna un «enfoque más orientado al mercado». Su programa se centra en el crecimiento impulsado por el sector privado, la consolidación fiscal a través de recortes en el gasto público, el fortalecimiento del sector petrolero y una postura de seguridad más rígida.
Más allá de las diferencias ideológicas, Moody’s enfatiza que la estabilidad de la nota soberana reside en la capacidad de reducir la fricción institucional. Según Foster, «independientemente de quién resulte ganador, una mayor previsibilidad de la política y una menor confrontación con el poder legislativo, el judicial y el banco central contribuirían a fortalecer la dinámica de inversión y la estabilidad macroeconómica».
La resiliencia de la actual calificación Baa3 de Colombia (ajustada a la baja hace casi un año) estará sujeta a la decisión del próximo gobierno de mantener o revertir los lineamientos actuales de política económica.
Este pronunciamiento de Moody’s se suma al reciente análisis de Fitch Ratings, confirmando que las principales agencias internacionales mantienen su lupa sobre el impacto fiscal y político que tendrá el relevo en la Casa de Nariño.
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