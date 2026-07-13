UBS contradice al mercado_ ve potencial en las acciones y mantiene su optimismo sobre los semiconductores

En momentos en que parte del mercado comienza a advertir que las acciones tecnológicas, especialmente las vinculadas con la inteligencia artificial (IA), podrían estar sobrevaloradas, UBS mantiene una visión diferente.
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El banco de inversión considera que, pese a la volatilidad derivada de las tensiones geopolíticas y las elevadas valorizaciones de algunas compañías, las bolsas aún tienen espacio para seguir avanzando y el sector de los semiconductores continúa ofreciendo oportunidades atractivas para los inversionistas.
La conclusión hace parte del más reciente informe UBS House View Daily, publicado este 13 de julio, en el que la entidad analiza el impacto del recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y explica por qué, aun en un entorno de mayor incertidumbre, mantiene una postura constructiva sobre la renta variable global.
Para UBS, los enfrentamientos en Oriente Medio podrían generar episodios de volatilidad de corto plazo, especialmente por su impacto sobre el precio del petróleo y la inflación. Sin embargo, considera que tanto Washington como Teherán mantienen incentivos para evitar una guerra de mayor escala y que los sólidos resultados corporativos y un contexto económico resiliente seguirán respaldando el comportamiento de los mercados.
«Nuestra visión sigue siendo que las acciones globales tienen margen para subir y esperamos que los rendimientos de los bonos caigan cuando los mercados reduzcan sus expectativas de un mayor endurecimiento monetario por parte de los bancos centrales», señala el informe.
UBS mantiene su apuesta por los semiconductores
Uno de los mensajes que más llama la atención del reporte es la defensa que hace UBS del sector de los semiconductores, precisamente cuando algunos analistas consideran que las fuertes valorizaciones registradas en los últimos meses limitan el potencial de nuevas ganancias.
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La entidad reconoce que recientemente se observaron fuertes tomas de utilidades en empresas del sector, particularmente en Corea del Sur, donde las acciones de SK Hynix registraron una caída superior al 15 % tras su debut en Nasdaq y luego de un ajuste en las proyecciones de una firma de corretaje local.
No obstante, UBS considera que esa corrección no cambia la historia de fondo: «Mantenemos una perspectiva constructiva sobre los semiconductores en general, ya que siguen siendo los principales beneficiarios del aumento de las inversiones en inteligencia artificial por parte de las grandes empresas tecnológicas», afirma el banco.
Según el análisis, la demanda de infraestructura para IA continúa fortaleciéndose gracias a la rápida adopción de esta tecnología y al crecimiento de los llamados sistemas de IA agéntica, capaces de ejecutar tareas de manera autónoma, lo que incrementa las necesidades de capacidad computacional y de memoria.
Aunque UBS mantiene una visión favorable sobre la industria, aclara que el buen desempeño no será uniforme entre todas las compañías.
El banco insiste en que la clave para los inversionistas será la selección de empresas y señala que actualmente observa mejores oportunidades en fabricantes de equipos para semiconductores y en las compañías dedicadas a la producción de chips para terceros, conocidas como foundries.
Esta postura contrasta con parte del mercado, donde han aumentado las advertencias sobre el riesgo de pagar múltiplos demasiado elevados por algunas empresas relacionadas con la inteligencia artificial.
Para UBS, el crecimiento estructural asociado a esta tecnología sigue siendo suficientemente sólido para respaldar el desempeño del sector en el mediano plazo.
La volatilidad no cambia la estrategia de inversión
Más allá del mercado accionario, UBS recomienda que los inversionistas fortalezcan la resiliencia de sus portafolios mediante una adecuada diversificación.
Entre las alternativas sugeridas se encuentran una mayor exposición a materias primas, estrategias de preservación de capital y una asignación moderada a fondos de cobertura (hedge funds), activos que históricamente han mostrado un comportamiento diferente frente a las acciones y los bonos durante episodios de alta volatilidad.
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En el caso de las materias primas, el banco considera que la energía puede servir como protección frente a posibles interrupciones del suministro global, mientras que los metales industriales seguirían beneficiándose de la expansión de la inteligencia artificial y de la electrificación de la economía. El oro, por su parte, continuaría respaldado por la demanda de los bancos centrales y por las preocupaciones relacionadas con el endeudamiento global.
Lea el informe completo haciendo clic en este enlace.
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