La sorprendente decisión empresarial que cambió el rumbo de McLaren en la Fórmula 1

McLaren atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia cuando decidió cambiar el rumbo de la escudería. En lugar de nombrar a un ingeniero para liderar el proyecto deportivo, apostó por Zak Brown, un empresario estadounidense reconocido por su experiencia en marketing, patrocinios y negocios dentro del automovilismo. La decisión marcó el inicio de una transformación que años después devolvería al equipo a la pelea por los títulos.
Brown asumió el liderazgo de McLaren Racing a finales de 2016, cuando el equipo acumulaba varias temporadas lejos de los primeros lugares y sufría problemas deportivos y comerciales. En ese momento, la escudería necesitaba recuperar competitividad, fortalecer sus finanzas y volver a atraer grandes patrocinadores tras perder parte del protagonismo que había tenido en décadas anteriores.
Los resultados no tardaron en reflejarse fuera de la pista. Bajo la dirección de Brown, McLaren pasó de generar alrededor de US$50 millones anuales por concepto de patrocinios a acercarse a los US$500 millones, multiplicó el número de socios comerciales y consolidó una de las estructuras de ingresos más sólidas de la Fórmula 1. El crecimiento comercial se convirtió en una de las bases para financiar el desarrollo deportivo del equipo.
Esa recuperación también se tradujo en resultados deportivos. McLaren volvió a ganar Grandes Premios y recuperó el Campeonato Mundial de Constructores, un logro que no conseguía desde finales de la década de 1990, consolidando uno de los mayores procesos de reconstrucción recientes en la categoría.
Zak Brown cambió la cultura de McLaren sin renovar toda la plantilla
Uno de los aspectos que más ha destacado Brown durante diferentes entrevistas es que la recuperación de McLaren no se basó en reemplazar masivamente a los empleados. Según explicó, de una organización cercana a los 1.000 trabajadores solo fue necesario sustituir a tres altos directivos para iniciar el cambio.
El ejecutivo sostiene que el mayor reto era transformar la cultura interna. Su estrategia consistió en construir un ambiente más colaborativo, eliminar estructuras rígidas y permitir que los distintos departamentos trabajaran con mayor coordinación. En varias ocasiones ha señalado que el problema no era el talento de las personas, sino la forma en que la organización funcionaba.
Los patrocinios fueron la base del nuevo modelo de negocio de McLaren
Desde su llegada, Brown insistió en que el área comercial tendría un papel tan importante como el desarrollo técnico del monoplaza. Su experiencia previa negociando acuerdos de patrocinio permitió ampliar el portafolio de marcas asociadas a McLaren y convertir esos ingresos en una ventaja competitiva para invertir en infraestructura, tecnología y personal especializado.
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La transformación terminó convirtiéndose en un caso de estudio dentro de la Fórmula 1. McLaren pasó de ser un equipo inmerso en una crisis deportiva y financiera a recuperar el protagonismo tanto dentro como fuera de las pistas. Más que un cambio de personas, la escudería encontró en la cultura organizacional y en la estrategia comercial el punto de partida para volver a competir por los campeonatos.