Un director de Fórmula 1 gana más que 100 ingenieros de Silicon Valley juntos

La Fórmula 1 atraviesa uno de los periodos de mayor crecimiento económico de su historia. En 2024, el campeonato superó los US$3.200 millones en ingresos, impulsado por derechos de televisión, patrocinios y el impacto de la serie documental de Netflix, que amplió la base de fanáticos en mercados clave como Estados Unidos y América Latina.
En ese contexto, los salarios dentro del paddock también escalaron. Un informe del consultor Marc Limacher, publicado en la edición 2026 de BusinessBookGP, reveló cuánto ganan los directores de equipo, responsables de la operación deportiva y técnica de cada escudería. Los datos muestran una brecha marcada entre el mejor pago y el resto de la parrilla.
El listado lo lidera Adrian Newey, quien tras su salida de Red Bull firmó con Aston Martin por 37 millones de euros anuales. La cifra incluye salario base y participación accionaria, lo que lo convierte en el directivo mejor remunerado del campeonato con amplia diferencia.
Para dimensionar el dato, Newey gana más que la suma de los cuatro directores que le siguen en el ranking, lo que evidencia el valor estratégico que tiene el desarrollo técnico en la Fórmula 1 moderna, donde pequeñas mejoras aerodinámicas pueden definir campeonatos.
Brecha salarial en la Fórmula 1: del líder a los equipos con menor presupuesto
En el segundo lugar aparece Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, con 12 millones de euros anuales. Su salario responde al rendimiento reciente del equipo, que logró títulos en constructores y pilotos en las últimas temporadas.
El podio lo completa Toto Wolff, con 8,5 millones de euros, sin contar ingresos adicionales por su participación accionaria en Mercedes. Luego figuran Frédéric Vasseur y Mattia Binotto, ambos con 8 millones, seguidos por James Vowles con 7,5 millones de euros.
El ranking continúa con Laurent Mekies (7 millones de euros), Andrea Stella (6 millones de euros) y Alain Permane (5 millones de euros).
En la parte baja aparecen Flavio Briatore, asesor de Alpine, con 2,5 millones; Ayao Komatsu y Graeme Lowdon, ambos con 2 millones.
El último lugar es para Steve Nielsen, con 800.000 euros anuales, una cifra que refleja las diferencias presupuestales entre escuderías. Según datos de la FIA, los equipos líderes pueden duplicar o triplicar el gasto operativo de los más pequeños, incluso con el límite presupuestario vigente.
¿Cuánto gana un director de F1 frente a CEOs y grandes ingenieros?
El salario de Newey permite hacer una comparación directa con otras industrias. Convertido a dólares, sus ingresos rondan los US$40 millones anuales. Aunque es una cifra alta, está por debajo de los principales ejecutivos tecnológicos.
Por ejemplo, Satya Nadella, CEO de Microsoft, recibió cerca de US$96,5 millones en 2025, mientras que Tim Cook, CEO de Apple, alcanzó aproximadamente US$74 millones, según reportes corporativos. Esto significa que el ingeniero mejor pago de la Fórmula 1 gana cerca de la mitad que los líderes de empresas con valoraciones superiores a los US$3 billones.
Sin embargo, la comparación cambia frente al promedio. Un CEO en Estados Unidos tiene una remuneración cercana a US$17 millones anuales, lo que ubica a Newey muy por encima de ese estándar, pese a no dirigir una compañía global.
La diferencia es aún más marcada si se compara con ingenieros en el sector tecnológico. Datos de mercado indican que profesionales senior en compañías como Google, Apple, Microsoft o Tesla pueden ganar entre US$150.000 y US$300.000 al año, incluyendo bonos. Esto implica que Newey gana más de 100 veces que un ingeniero altamente calificado en Silicon Valley.
Una curiosidad muy llamativa es que, en la Fórmula 1, el valor económico de un ingeniero estrella puede acercarse al de un piloto. Esto rompe la lógica de otros deportes, donde el protagonismo financiero está casi exclusivamente en los atletas.
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El ranking confirma que el negocio de la Fórmula 1 no solo premia a los pilotos, sino también al talento técnico. En un deporte definido por la innovación, el diseño de un monoplaza puede tener un impacto económico equivalente al de liderar una multinacional, aunque con una escala menor.