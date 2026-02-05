Salarios récord en la Fórmula 1: ¿Quién lidera y quién cierra la lista en 2026?

La Fórmula 1 volverá a ser en 2026 uno de los campeonatos deportivos con mayor circulación de dinero. Los salarios base de los 22 pilotos que conformarán la parrilla reflejan una brecha sin precedentes entre las figuras consolidadas y quienes apenas inician su recorrido en la categoría. Según estimaciones del medio especializado RacingNews365, el piloto mejor pagado ganará hasta setenta veces más que los debutantes.
Las cifras corresponden únicamente a salarios fijos pactados con los equipos, sin incluir premios por resultados, cláusulas de rendimiento ni contratos publicitarios personales. En ese escenario, el ingreso mínimo anual en la Fórmula 1 se ubica entre US$500.000 y US$1 millón, mientras que el máximo alcanza los US$70 millones, con potencial de superar los US$100 millones al sumar variables.
Para 2026, el ingreso agregado en salarios de los pilotos supera los US$400 millones. En promedio, cada piloto percibe más de US$18 millones al año, aunque ese dato se distorsiona por la concentración de ingresos en el top del ranking.
El argentino Franco Colapinto aparece en el último escalón salarial, en una temporada clave que marcará su primer año completo desde el inicio en la máxima categoría, ahora con Alpine. Su contrato lo ubica entre los ingresos más bajos, pero dentro de un contexto donde incluso el salario mínimo de la F1 supera ampliamente el de otras categorías del automovilismo internacional.
Los salarios más altos de la F1 en 2026 y el salto frente a 2025
El liderazgo salarial se mantiene sin cambios. Max Verstappen continúa como el piloto mejor pagado del campeonato, con un salario base estimado en US$70 millones, similar al de 2025. Detrás aparece Lewis Hamilton, quien en su segunda temporada con Ferrari mantiene un contrato de US$60 millones, pese a un año previo sin títulos.
El salto más relevante frente a 2025 se observa en Lando Norris, actual campeón del mundo, quien pasó de un rango cercano a US$20 millones a US$30 millones anuales. George Russell y Charles Leclerc también registraron incrementos moderados, consolidándose como líderes deportivos y comerciales de Mercedes y Ferrari.
Fernando Alonso, en una de las etapas finales de su carrera, firmó por US$20 millones con Aston Martin, reafirmando el valor de la experiencia en la negociación contractual.
En el extremo opuesto aparecen Franco Colapinto y Arvid Lindblad, ambos con contratos entre US$500.000 y US$1 millón. La diferencia entre Verstappen y un debutante supera los US$69 millones anuales, una relación que no se observa en otras ligas deportivas de primer nivel.
Como curiosidad, el salario anual de Verstappen equivale al ingreso conjunto de más de 70 pilotos novatos en la parrilla. Incluso dentro del mismo equipo, las diferencias internas pueden superar los US$25 millones por temporada.
Salarios de los pilotos de Fórmula 1 en 2026
- Max Verstappen (Red Bull Racing): US$70 millones
- Lewis Hamilton (Ferrari): US$60 millones
- George Russell (Mercedes): US$34 millones
- Charles Leclerc (Ferrari): US$34 millones
- Lando Norris (McLaren): US$30 millones
- Fernando Alonso (Aston Martin): US$20 millones
- Oscar Piastri (McLaren): US$13 millones
- Carlos Sainz (Williams): US$13 millones
- Alex Albon (Williams): US$12 millones
- Pierre Gasly (Alpine): US$12 millones
- Lance Stroll (Aston Martin): US$12 millones
- Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): US$8 millones
- Nico Hülkenberg (Audi): US$7 millones
- Esteban Ocon (Haas): US$7 millones
- Valtteri Bottas (Cadillac): US$5 millones
- Isack Hadjar (Red Bull Racing): US$5 millones
- Kimi Antonelli (Mercedes): US$2 millones
- Gabriel Bortoleto (Audi): US$2 millones
- Liam Lawson (Racing Bulls): US$1 millón
- Oliver Bearman (Haas): US$1 millón
- Franco Colapinto (Alpine): US$500.000 a US$1 millón
- Arvid Lindblad (Racing Bulls): US$500.000 a US$1 millón
Recomendado: ¿Cuánto pagan las marcas en 2026 por estar en la Fórmula 1?: Estos son los contratos más caros
La estructura salarial de la Fórmula 1 en 2026 confirma que el Gran Circo no solo es una competencia deportiva, sino un mercado altamente desigual, donde el rendimiento, la experiencia y el valor comercial definen contratos con diferencias que no tienen comparación en otros deportes.