Alejandro Arbeláez, gerente de Hidroituango, deja su cargo este 15 de julio

El gerente general de Hidroituango, Alejandro Arbeláez, dejará su cargo este 15 de julio de 2026. La compañía señaló que con su salida concluye una etapa en la que la sociedad pasó de enfrentar años de incertidumbre jurídica y financiera a consolidar una operación con ingresos recurrentes y utilidades por primera vez en su historia.
La organización destacó que uno de los principales logros de Arbeláez fue liderar la negociación y la conciliación con Empresas Públicas de Medellín (EPM), proceso que permitió superar parte de los desacuerdos surgidos tras contingencias que afectaron el desarrollo del proyecto Hidroituango.
Según la empresa, estos acuerdos contribuyeron a brindar mayor estabilidad jurídica y financiera al proyecto, permitiendo avanzar en su consolidación como uno de los principales activos de generación hidroeléctrica del país.
La organización recordó que la conciliación fue promovida por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, y liderada Arbeláez, y el gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya. Este proceso permitió actualizar las reglas contractuales del proyecto a la realidad de la obra, iniciar la remuneración a favor de la sociedad y crear las condiciones para que la compañía recibiera ingresos por primera vez desde su creación.
Como resultado, en 2025 la empresa recibió cerca de $442.000 millones. A su vez, durante el primer semestre de 2026 registró ingresos ordinarios y extraordinarios por $1,69 billones.
“Como resultado de esta nueva realidad económica, la empresa cierra el primer semestre de 2026 con ingresos ordinarios y extraordinarios por $1,69 billones, que representan utilidades antes de impuestos de $1,68 billones que quedan a disposición de los accionistas en su asamblea semestral de septiembre próximo”, manifestó la organización.
Según lo ha señalado el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, los recursos se destinarán a proyectos como el Túnel del Toyo, la estructuración del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para Antioquia y Urabá, el Ferrocarril de Antioquia, entre otras iniciativas.
Hidroituango también destacó que, entre los legados de Arbeláez, se encuentra la decisión de destinar 50 % de las obligaciones tributarias de la empresa a inversiones directas en los territorios con mayores necesidades. En ese sentido, señaló que en 2026 la sociedad aportó cerca de $85.000 millones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.
“Otro de los cambios estructurales impulsados durante esta administración fue la reforma estatutaria, que permitió realizar dos cierres financieros al año, un esquema que habilita transferir de manera más ágil los beneficios económicos a sus accionistas. Esta decisión fortalece la capacidad de inversión, facilita la ejecución oportuna de proyectos estratégicos para el departamento y convierte a la sociedad en una de las principales fuentes de recursos para financiar obras de alto impacto regional”, manifestó la compañía.
Arbeláez concluyó que recibió una empresa inmersa en litigios jurídicos y contractuales, pero deja una organización fortalecida en los ámbitos jurídico, financiero y técnico, con utilidades por primera vez en su historia y un papel cada vez más relevante, no solo dentro de la industria energética colombiana, sino también como una fuente importante de recursos para el desarrollo de proyectos estratégicos en Antioquia.
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