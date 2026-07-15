Abelardo de la Espriella designa a Alexandra Falla Zerrate como ministra de las TIC

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este martes el nombramiento de Alexandra Falla Zerrate como nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), quien asumirá la cartera a partir del próximo 7 de agosto.
Falla Zerrate es comunicadora social, magíster en Ciencias Políticas y especialista en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. Además, cuenta con una trayectoria en el sector público, la academia y la gestión cultural, especialmente en temas relacionados con la regulación audiovisual, las telecomunicaciones y la transformación digital.
De acuerdo con la hoja de vida divulgada por el gobierno entrante, ha dedicado buena parte de su carrera al servicio público, donde participó en la regulación del espectro de la televisión nacional, lideró iniciativas para la preservación de la memoria audiovisual y fue la primera mujer en presidir la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI).
También ha impulsado proyectos de comunicación pública, educación mediática y formación académica en el campo de las telecomunicaciones, además de desempeñarse durante varios años como docente universitaria.
Los retos al frente del Ministerio TIC
Según el anuncio del presidente electo, Falla Zerrate llegará al Ministerio TIC con el objetivo de impulsar una estrategia descentralizada que permita reducir las brechas de conectividad y acceso a la tecnología en las regiones.
Entre las prioridades planteadas por la ministra designada se encuentran fortalecer un modelo de gobierno digital que contribuya a la lucha contra la corrupción, desarrollar aplicaciones tecnológicas para apoyar proyectos productivos, integrar las herramientas digitales en las políticas de los demás ministerios y modernizar la infraestructura tecnológica del país.
Asimismo, buscará revisar la regulación del sector para establecer reglas más exigentes, manteniendo condiciones de seguridad jurídica tanto para las empresas como para los usuarios de los servicios tecnológicos.
Con este nombramiento, De la Espriella continúa completando el gabinete que lo acompañará desde el inicio de su administración el próximo 7 de agosto.
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