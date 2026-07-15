Primicia | Arranca puja entre Canacol y Cerro Matoso: empresas buscan salida a controversia por contratos de gas

Uno de los efectos colaterales más sonoros del proceso de reorganización de Canacol Energy ha sido Cerro Matoso. La productora de ferroníquel ha dicho recientemente que su operación podría colapsar si la gasífera canadiense sale del mercado.
También, en sus denuncias, la minera le ha pedido al Gobierno Petro tomar posesión de Canacol ante la crisis de suministro de gas y afirmó que redujo su capacidad de producción a 50 % a causa de la falta de gas que debía entregar Canacol.
Como parte del proceso, entre Cerro Matoso y Canacol comenzó una puja que ya se evidencia en la información de estas compañías y otros interesados de la reestructuración ante la corte canadiense y que tiene entera relación con los contratos de gas y los compromisos en Colombia.
La firma KPMG, que actúa como monitor del proceso de Canacol en Canadá, respondió a las denuncias presentadas por Cerro Matoso ante la Superintendencia de Servicios Públicos y señaló que las acusaciones sobre restricciones discriminatorias en el suministro de gas “no están respaldadas por los hechos”.
Además, consideró que una eventual toma de posesión de Canacol resultaría innecesaria.
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Respuesta de KPMG por denuncias de Cerro Matoso
En el noveno informe presentado ante la Corte de Canadá, KPMG señaló que Cerro Matoso y otras partes presentaron una carta ante la Superintendencia de Servicios Públicos en la que denunciaron que Canacol había restringido y reducido de manera discriminatoria las entregas de gas, además de solicitar la toma de posesión de la compañía.
El monitor también hizo referencia a la rueda de prensa y las declaraciones públicas del presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria Jansa, quien sostuvo que una intervención de la Superintendencia facilitaría la reanudación de las conversaciones entre Canacol, sus compradores de gas y las autoridades colombianas.
No obstante, el 5 de julio KPMG, en su calidad de representante extranjero y monitor del proceso de reorganización, remitió una carta a la Superintendencia de Servicios Públicos en la que expresó su opinión independiente de que las denuncias sobre restricciones o reducciones discriminatorias en el suministro de gas «no están respaldadas por los hechos».
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Los argumentos de KPMG
Según el monitor, las restricciones en el suministro fueron consecuencia de la disminución en la producción de Canacol registrada desde comienzos de 2026.
Dicha disminución está atribuida, entre otros factores, a la inviabilidad económica del pozo Monstera, retrasos en la disponibilidad de equipos de perforación, una producción inferior a la prevista en algunos campos y la propia situación de reorganización de la compañía.
KPMG explicó que, ante la caída en la producción de Canacol, la compañía aplicó un esquema de prorrateo, mediante el cual el gas disponible se distribuye proporcionalmente entre los clientes cuando la oferta es insuficiente para atender la totalidad de los contratos.
Según el monitor, esa metodología se aplicó de manera uniforme y, en el caso de Cerro Matoso, incluso fue complementada con volúmenes adicionales previstos en el mecanismo contractual de make-up gas.
El mencionado mecanismo permite a un comprador recuperar en el futuro volúmenes de gas que ya pagó, pero que no tomó cuando estaban disponibles.
Según el monitor, ese derecho contractual permitió complementar las entregas de gas durante los meses en que Canacol redujo su producción, de manera que recibió cantidades superiores a las que le correspondían bajo el esquema de prorrateo. No obstante, ese saldo ya fue agotado.
Con base en esos elementos, KPMG concluyó que la solicitud de Cerro Matoso para que la Superintendencia tome posesión de Canacol resulta innecesaria e incompatible con el proceso de reorganización que actualmente es supervisado por tribunales de Canadá, Estados Unidos y Colombia.
Negociaciones entre las partes continúan
Pese a la controversia, el monitor informó que las conversaciones entre Canacol y Cerro Matoso continúan, con la participación del director de reestructuración (CRO), para revisar las condiciones económicas del contrato de suministro de gas.
KPMG agregó que continuarán las reuniones y señaló que ha exhortado a las partes a mantener las conversaciones comerciales con el fin de alcanzar condiciones que permitan reconocer los costos de producción de Canacol, financiar las inversiones requeridas y garantizar el suministro futuro de gas para consumidores regulados y no regulados.
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