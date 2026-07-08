Cerro Matoso redujo su capacidad de producción a 50 % a causa de la falta de gas de Canacol

La productora de ferroníquel Cerro Matoso expresó que, a causa de la inestabilidad en el suministro de gas natural, detuvo temporalmente la operación de una de sus dos líneas de producción, con lo cual redujo su capacidad productiva a aproximadamente 50 %. La compañía completó ocho días operando a 75 % de su capacidad. Lo anterior se debe a que Canacol, la principal empresa privada productora de gas en Colombia, no le está suministrando este energético en las cantidades necesarias, situación que está poniendo en riesgo las operaciones minero-industriales de Cerro Matoso.
La empresa manifestó que los recortes en las entregas de gas se han dado de manera “inesperada” e “intempestiva”. Señaló que esta situación ha impactado más de 220 puestos de trabajo, obligando a la exoneración temporal de 100 empleados y a la reducción de más de 120 contratistas. Además, disminuyó el personal del turno nocturno en su operación minera, tanto en Queresas como en Porvenir, donde concentra buena parte de sus actividades.
En cifras, Cerro Matoso explicó que en los últimos días las entregas de gas han estado entre 5.000 y 6.000 millones de BTU diarios, aproximadamente una tercera parte del volumen contratado. Agregó que, si esta situación continúa o se presentan nuevas reducciones, se verá obligada en los próximos días a detener de manera indefinida una de sus dos líneas de producción, lo que implicaría seguir operarando a la mitad de su capacidad, reorganizar su fuerza laboral y reducir la contratación de bienes y servicios, así como el pago de regalías, impuestos y compras locales.
La empresa, dirigida por Ricardo Gaviria, tiene un contrato de suministro de gas con Canacol vigente hasta 2029. Sin embargo, expresó que a comienzos de mayo Canacol (de origen canadiense) presentó ante una corte de Alberta (Canadá) una solicitud para terminar anticipadamente los contratos de suministro de gas que mantiene en Colombia, entre ellos el de Cerro Matoso. La corte dio aval a dicha solicitud. Cerro Matoso manifestó que acudirá a todos los mecanismos judiciales para proteger sus derechos y apelará esa decisión.
En entrevista concedida a este medio el 2 de julio de 2026, Gaviria señaló que, si Canacol sale del mercado sin un reemplazo que garantice el suministro de gas, la operación de Cerro Matoso colapsaría. Incluso manifestó que las propuestas presentadas por Canacol contemplan aumentos tarifarios “desproporcionados”, responden a condiciones contractuales “inviables”, y además, incumplen los volúmenes de gas pactados en el contrato.
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Será la Superintendencia de Sociedades la que evalúe si aplica o no en Colombia la decisión de la corte canadiense sobre la terminación anticipada de los contratos de Canacol. Cerro Matoso hizo un llamado a esta entidad, así como a la Superintendencia de Servicios Públicos y al Ministerio de Minas y Energía, para que, de acuerdo con la legislación colombiana, se evite la interrupción en las entregas de gas y se proteja la operación de la empresa y sus contratos laborales. La compañía recordó que más de 50.000 personas dependen de manera directa e indirecta de su operación minera e industrial.
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