Canacol Energy dejaría de suministrar gas en Colombia: Así afectaría la operación

Canacol Energy habría adoptado en las últimas horas una decisión de alto impacto para el mercado energético colombiano.
De acuerdo con información revelada por el diario El Tiempo, la compañía solicitó en Canadá al Tribunal del Banco del Rey de Alberta, la cancelación de varios contratos de suministro de gas natural que mantiene actualmente con varias compañías en todo el territorio nacional.
La petición busca poner fin a acuerdos suscritos en años anteriores, mediante los cuales se garantizaba el abastecimiento de gas. No obstante, la eventual terminación de estos contratos no dependerá únicamente del tribunal canadiense, sino que también deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, en el marco de sus competencias de supervisión empresarial.
Canacol Energy cuenta con una participación cercana al 7 % en la distribución de gas en Colombia y se posiciona como el segundo productor del país. Por ello, cualquier modificación en sus compromisos contractuales podría generar efectos relevantes en la cadena de suministro energético.
La eventual cancelación de contratos impactaría a varias compañías que dependen del gas natural para el desarrollo de sus operaciones.
Entre las empresas que resultarían más afectadas, según dio a conocer el medio, se encuentra Cerro Matoso, cuya operación minera en el departamento de Córdoba presenta una alta dependencia del suministro de gas proveniente de Canacol.
A este escenario se suman otras compañías del sector energético y de servicios públicos, como Enel Colombia, Petromil Gas y Surtigases, que también podrían enfrentar dificultades relacionadas con el suministro de gas si se concreta la solicitud presentada por Canacol.
¿Por qué Canacol habría tomado esta decisión?
Aunque la empresa no ha detallado públicamente los motivos de esta solicitud, distintas hipótesis han comenzado a circular. Una de ellas apunta a la posibilidad de que Canacol busque liberar volúmenes de gas comprometidos en contratos de largo plazo para comercializarlos en el mercado spot, donde los precios suelen ser más altos, especialmente en contextos de escasez.
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Esta estrategia podría estar relacionada con su proceso de reestructuración financiera, en el que la compañía intentaría mejorar sus ingresos en el corto plazo. Al redirigir la venta de gas hacia mercados con precios más competitivos, la empresa podría optimizar su flujo de caja y fortalecer su posición financiera.
Otra hipótesis planteada por El Tiempo, es que la decisión estaría asociada a riesgos en la capacidad de producción. En este escenario, Canacol podría estar anticipando dificultades para cumplir con los volúmenes pactados en los contratos vigentes, lo que la llevaría a buscar una salida legal que le permita evitar incumplimientos formales.