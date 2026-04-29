Trabajar sin ruido en cualquier lugar ya es posible con cabinas privadas en espacios públicos

Trabajar desde cualquier lugar dejó de ser una aspiración para convertirse en una necesidad. Cada vez más trabajadores, especialmente aquellos que se desplazan constantemente entre ciudades, reuniones o viajes, enfrentan un problema recurrente: encontrar un espacio adecuado para concentrarse, atender llamadas o sostener reuniones sin interrupciones.
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El ruido de aeropuertos, hoteles o espacios públicos suele convertirse en un obstáculo que impacta directamente la productividad. Es por ese motivo que WeWork, empresa especializada en espacios de trabajo colaborativo (coworking), decidió dar un paso más en su estrategia global con el lanzamiento de una nueva solución enfocada precisamente en ese perfil de trabajador móvil.
Se trata de una apuesta por llevar espacios de oficina a lugares donde tradicionalmente no existen condiciones óptimas para trabajar, en medio de un cambio estructural en la forma en que las empresas y los profesionales conciben el trabajo.
La iniciativa surge en un momento en el que el concepto de oficina ha dejado de ser estático. Las dinámicas laborales actuales ya no giran exclusivamente en torno a un escritorio fijo, sino que se distribuyen en distintos entornos a lo largo del día.
“La jornada laboral ya no es estática; no comienza ni termina en un escritorio. Ocurre en una terminal concurrida entre vuelos… o cuando estás de viaje y tienes que atender una llamada importante en el bullicioso vestíbulo de un hotel”, explicó John Santora, CEO de WeWork.
Esta transformación ha impulsado la necesidad de soluciones que combinen flexibilidad, privacidad y conectividad en cualquier lugar, una demanda que ha crecido con la expansión del trabajo remoto y los modelos híbridos.
Así funcionan las cabinas privadas de WeWork
La propuesta de la compañía se materializa en WeWork Go, un sistema de cabinas privadas —también conocidas como pods— diseñadas para instalarse en zonas de alto tráfico como aeropuertos, centros de convenciones y otros espacios públicos.
Estas cabinas buscan replicar la experiencia de una oficina tradicional en un formato compacto, accesible y adaptable a diferentes necesidades.
El sistema contempla tres tipos de espacios: cabinas individuales para trabajo independiente, opciones multiusuario con capacidad de hasta cuatro personas para reuniones o colaboración, y versiones diseñadas bajo estándares de accesibilidad universal.
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Uno de los principales atributos de estas cabinas es su diseño enfocado en la productividad. Están construidas con materiales de alta calidad que permiten aislar el ruido externo y garantizar privacidad, un factor crítico en entornos como aeropuertos o eventos masivos.
El aislamiento acústico es uno de los elementos clave. Los materiales exteriores densos bloquean el sonido ambiente, mientras que el interior está diseñado para absorberlo, generando un entorno silencioso incluso en espacios altamente concurridos.
A esto se suma iluminación especializada, conectividad de alta velocidad y mobiliario ergonómico, elementos que buscan ofrecer condiciones similares a una oficina corporativa.
“Cada elemento, desde la acústica y la iluminación hasta los materiales y la comodidad, fue diseñado intencionalmente para brindar una experiencia enfocada y de alta calidad”, señaló Ebbie Wisecarver, directora de diseño y producto de WeWork.
Otro de los aspectos relevantes del modelo es su facilidad de uso. Las cabinas están diseñadas para ser reservadas de forma inmediata, incluso por personas que no son miembros de WeWork.
Los usuarios pueden acceder al servicio directamente desde la cabina o a través de la aplicación, lo que permite una experiencia rápida y sin intermediarios. Además, el esquema de tarifas es flexible, ajustándose al tiempo de uso y la ubicación.
El lanzamiento de WeWork Go se realizó inicialmente en eventos de alto nivel en Estados Unidos, con planes de expansión global en los próximos meses.
La estrategia apunta a integrar estas cabinas dentro del ecosistema más amplio de productos de la compañía, que ya incluye soluciones como oficinas privadas, espacios bajo demanda y membresías flexibles.
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En adelante, el reto será escalar el modelo y adaptarlo a distintos mercados, incluyendo América Latina, donde la demanda por trabajo remoto y movilidad laboral continúa creciendo.