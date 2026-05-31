Juan Valdez presentó experiencia que crea cafés personalizados.

Juan Valdez lanzó la primera edición de café inspirada en la historia cafetera de las familias del país. La marca transformó los apellidos de cada persona en perfiles de taza construidos con cafés de diferentes regiones del país.
La experiencia, disponible en su tienda insignia Juan Valdez 1959, parte de una plataforma tecnológica que combina análisis de datos e inteligencia artificial para estimar las asociaciones demográficas de los apellidos en las distintas zonas cafeteras del territorio nacional.
Lo anterior se realiza a partir de registros históricos y fuentes demográficas públicas, con las cuales se construye una composición porcentual que se traduce en una receta personalizada de café.
La iniciativa ‘El sabor de tu origen’, además, se respalda en la idea de que todos los colombianos tienen una conexión con este grano, la cual va mucho más allá de un territorio específico.
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Lina Hoyos, CMO de Juan Valdez, destacó que la propuesta apunta a transformar el café en una experiencia que habla de quiénes somos y transformarlo en un puente emocional y cultural capaz de acercar a las personas con sus raíces.
“Cada mezcla propone una narrativa inspirada en nuestras raíces y en una conexión única con Colombia. Esta iniciativa nos permite demostrar que el café no pertenece únicamente a una región, sino que hace parte de la identidad de todos los colombianos”, aseguró.
Cada mezcla se entrega en un empaque personalizado que incluye los apellidos del cliente, la composición del café y una narrativa que conecta sus raíces con las características de cada territorio. La iniciativa también cuenta con un componente digital que permite que cada usuario comparta, voluntariamente, su resultado en redes sociales.
‘El sabor de tu origen’ está disponible desde este mes de mayo y apuesta por acercar el café colombiano a las nuevas generaciones desde una perspectiva más familiar y cultural.
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