Gobierno Petro asegura que no tiene intención de vender participación del Estado en Ecopetrol: Esto dijo

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó, mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, que el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, no tiene intención de vender su participación accionaria en Ecopetrol. La aclaración surge en respuesta a interpretaciones sobre un informe remitido recientemente al Congreso de la República.
Según precisó la entidad, el documento enviado el 28 de febrero de 2026 corresponde al cumplimiento de lo establecido en el parágrafo del artículo 8 de la Ley 226 de 1995, el cual obliga al Gobierno a presentar un reporte sobre los activos susceptibles de enajenación.
En ese sentido, el Ministerio enfatizó que este ejercicio tiene un carácter estrictamente informativo y no implica una decisión de venta ni el inicio de un proceso para transferir la propiedad de dichos activos.
La cartera de Hacienda también resaltó que el informe no constituye una autorización ni una señal de que se esté evaluando la enajenación de activos estatales. Por el contrario, se trata de un reporte técnico que busca mantener informado al Congreso sobre la composición y el valor de la participación accionaria de la Nación en diferentes empresas.
Asimismo, el comunicado aclaró que este informe se presenta de manera periódica y forma parte de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del Gobierno.
En el documento no solo se incluye la participación en Ecopetrol, sino también la totalidad de las acciones que posee la Nación en diversas compañías, junto con su respectiva valoración.
El Ministerio reiteró que la inclusión de Ecopetrol en el informe no debe interpretarse como una intención de privatización o venta parcial de la empresa. En cambio, responde a la obligación legal de reportar de forma integral los activos del Estado.
Precisión de @MinHacienda. Se ha difundido información inexacta sobre enajenación de activos de la nación. pic.twitter.com/gugfHpiReK— MinHacienda (@MinHacienda) April 30, 2026