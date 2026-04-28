Gobierno Petro envió documento al Congreso en el que plantea venta masiva de negocios de Ecopetrol

Cada año, el Gobierno Nacional presenta al Congreso el Plan de Enajenación, documento que posteriormente es evaluado por la Comisión Intersectorial para el Aprovechamiento de Activos Públicos (CAAP). Este instrumento no activa procesos de venta de forma automática, pero sí define qué activos estatales son susceptibles de desinversión.
En el Plan de Enajenación 2026, y particularmente en el sector energético, se incluyen activos estratégicos vinculados a la cadena de petróleo y gas. Entre ellos figuran:
- Ecopetrol América.
- Ecopetrol Capital AG.
- Ecopetrol Costa Afuera en Colombia.
- Ecopetrol del Perú.
- Ecopetrol Global Energy.
- Ecopetrol Oleoducto y Gasoducto de Brasil.
- Activos en la cuenca Permian.
- Ecopetrol Singapur.
- Ecopetrol Trading Asia.
- Ecopetrol Hidrocarburos México.
- Hocol.
- Oleoducto Central (Ocensa).
- Oleoducto de Colombia S.A.
- Oleoducto de los Llanos Orientales S.A.
- Refinería de Cartagena (Reficar).
- Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).
- Essentia S.A.
- Wind Autogeneración S.A.S.
- Ecodiésel Colombia.
- Santiago Oil Company.
- Equión Energía.
- Invercolsa (Inversiones de Gases de Colombia).
- Cenit (compañía filial de Ecopetrol, dedicada al transporte y también a la logística de petróleo y gas).
Aunque estos activos aparecen en el listado, su eventual venta no es automática. En el caso de Ecopetrol, cualquier proceso de enajenación requiere aprobación de la Junta Directiva y de los accionistas.
No obstante, el documento sí ofrece señales sobre posibles lineamientos de política energética en caso de que un futuro gobierno decida avanzar en procesos de desinversión. Cabe recordar que el Estado colombiano posee 88,2 % de participación en Ecopetrol, lo que le otorga un rol determinante en la toma de este tipo de decisiones.
El plan también incluye otros activos fuera del sector energético, como terminales de transporte terrestre (Ipiales, San Gil, Aguachica y Barranquilla), la Sociedad Colombiana de Servicios Portuarios (Serviport), Colombia Pipelines Limited, la Zona Franca de Cartagena y la Sociedad Portuaria del Dique. En todos estos casos, el Estado mantiene participaciones parciales o totales, y el documento detalla tanto su valor contable como el valor reportado.
De materializarse una eventual desinversión en activos clave, Ecopetrol podría perder control sobre segmentos estratégicos del negocio, incluyendo producción, refinación y transporte de petróleo y gas. Esto implicaría un cambio total en la forma en que se configura la política energética colombiana.
Sin embargo, este tipo de listados no es inédito. En administraciones anteriores, como la de Juan Manuel Santos, el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, incluyó en planes de enajenación empresas como Ecopetrol, ISA y Findeter, sin que dichas ventas se concretaran.
Descargue aquí el documento completo del Gobierno.
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