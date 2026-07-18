Inglaterra vence 6-4 a Francia en histórico partido por tercer puesto del Mundial 2026

Este 18 de julio se jugó el partido para definir el ocupante del tercer lugar en el Mundial 2026.
Con un resultado 6-4, Inglaterra se impuso sobre su rival Francia en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami.
Los goles de la selección británica estuvieron a cargo de Declan Rice (3’), Ezri Konsa (18’), Bukayo Saka (37’, 45+1 y 87’ P) y Jude Bellingham (90+8).
Mientras que en Francia hubo doblete de Kylian Mbappé (48’ y 66’) y los tantos de Bradley Barcola (54’) y Ousmane Dembélé (90+6).
Con ese resultado, Inglaterra superó ampliamente a una Francia que intentó hasta el último minuto remontar, pero se quedó por fuera.
Así, además, de la victoria, la selección ganadora se lleva US$29 millones, cifra superior a la de Qatar 2022 que fue de US$27 millones.
Cabe recordar que la final del Mundial 2026 entre España y Argentina se jugará este domingo 19 de julio desde las 2:00 p.m. (hora colombiana) en el MetLife Stadium de la ciudad de East Rutherford.