El Mundial 2026 cambió la forma en que los colombianos ven el fútbol: ya no basta con el televisor

El Mundial 2026 no solo está rompiendo récords de asistencia y audiencia. También se ha convertido en el mayor fenómeno digital que ha vivido el fútbol. La FIFA informó que el torneo ya superó los 20.000 millones de reproducciones de video, generó 30.000 millones de impresiones, 1.700 millones de interacciones en redes sociales y ha movilizado 13 millones de gigabytes de datos a través de su infraestructura tecnológica, cifras nunca antes registradas en una Copa del Mundo.
Ese comportamiento también quedó reflejado en Colombia durante el paso de la Selección por el torneo. Mientras el equipo disputó sus partidos, millones de hinchas siguieron cada jugada desde varias pantallas al mismo tiempo, alternando entre la transmisión, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y las plataformas de streaming. El resultado fue un cambio en los hábitos digitales que evidenció cómo los colombianos consumen hoy el fútbol.
Un análisis realizado por Claro Colombia mostró que, durante los encuentros del combinado nacional, el tráfico de internet móvil aumentó hasta 30 % frente a un día normal y el consumo conjunto de la red fija y móvil creció 18,3 %. Solo en el partido entre Colombia y República Democrática del Congo, el tráfico móvil pasó de 693 terabytes a 825 terabytes, uno de los mayores picos de consumo registrados por la compañía durante el torneo.
Los partidos de fútbol ya no se ven solo por televisión
Las cifras muestran que el televisor dejó de ser el único punto de encuentro para los aficionados. Cada partido también se sigue desde celulares, tabletas y computadores, mientras miles de personas consultan estadísticas, comparten videos o comentan las jugadas en tiempo real.
Durante los partidos de Colombia, por ejemplo, el consumo de Claro TV+ y Claro Video aumentó 104 %. Al mismo tiempo, el número de dispositivos conectados pasó de cerca de 90.000 en un día habitual a más de 232.000 durante el compromiso frente a RD Congo, un incremento de 158 %. La audiencia de los canales tradicionales vistos a través de Claro TV+ creció más de 50 %, mientras que las visualizaciones desde aplicaciones y plataformas web se multiplicaron por más de tres.
El comportamiento de los usuarios también quedó en evidencia durante el desarrollo de los partidos. En el entretiempo, el consumo de video disminuyó cerca de 40 %, pero el uso de redes sociales aumentó hasta 29 %. Es decir que el descanso dejó de ser una pausa para desconectarse y se convirtió en el momento en el que los aficionados debatieron las decisiones arbitrales, compartieron reacciones o revisaron las estadísticas antes del segundo tiempo.
Los horarios de los partidos también alteraron la rutina digital del país. En los enfrentamientos disputados durante el día, el tráfico móvil aumentó hasta 26 % frente a la hora anterior. En los compromisos nocturnos de Colombia ocurrió algo distinto: el consumo de internet volvió a crecer después del pitazo final y el descenso habitual de la actividad se retrasó cerca de dos horas, reflejando que la conversación continuó incluso después de terminado el partido.
El streaming y el 5G impulsan el consumo durante el Mundial
El crecimiento del tráfico está siendo acompañado por un mayor uso de las plataformas de streaming. Servicios como Disney+, Paramount+, DGO, Claro TV+, Win+ y otras plataformas han registrado incrementos de hasta 45 % durante el Mundial, impulsados por los hinchas que optan por seguir los partidos desde dispositivos móviles.
La mayor demanda también se refleja en las redes de nueva generación. Durante algunos partidos, la tecnología 5G ha llegado a representar hasta el 23,5 % del tráfico móvil de la red analizada, mientras que en los encuentros nocturnos de la Selección Colombia alcanzó el 21,5 %, evidenciando el crecimiento del consumo desde equipos compatibles con esta tecnología.
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Las cifras muestran que el impacto del Mundial va mucho más allá de lo ocurrido dentro de los estadios. El torneo está transformando la forma en que millones de personas siguen cada partido y confirma que el fútbol ya no se consume desde una sola pantalla.
Hoy, la experiencia futbolera también pasa por el celular, las redes sociales y las plataformas digitales, un comportamiento que obliga a las empresas de telecomunicaciones a preparar sus redes para responder a picos de demanda cada vez mayores durante los eventos deportivos más importantes, como ocurre en esta Copa del Mundo.