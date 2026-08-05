Acusan a Gianni Infantino de ofrecer la final del Mundial 2030 a cambio de apoyo político

La FIFA volvió a quedar expuesta tras una publicación del diario británico The Times, que aseguró que su presidente, Gianni Infantino, habría ofrecido a Marruecos la organización de la final del Mundial 2030 a cambio de respaldo político para una eventual reelección. El organismo rechazó la versión y afirmó que la información es «falsa y engañosa», además de reiterar que la sede del partido definitivo aún no ha sido decidida.
Según The Times, la supuesta propuesta contemplaba que la final se disputara en el estadio Hassan II de Casablanca, actualmente en construcción y proyectado para superar los 115.000 espectadores, en lugar de otro de los escenarios candidatos del torneo organizado conjuntamente por España, Portugal y Marruecos.
La controversia surge en medio del momento más delicado de Infantino desde que asumió la presidencia de la FIFA en 2016. En las últimas semanas, el dirigente enfrentó una fuerte oposición por su propuesta de vender el 20 % del negocio comercial de los Mundiales a inversionistas privados mediante la sociedad FIFA Forward Enterprise, una operación valorada en US$4.200 millones que finalmente no prosperó tras el rechazo de varias federaciones y de la UEFA.
En ese contexto, Infantino encabezó una reunión de crisis en Rabat con altos directivos de la FIFA para intentar recuperar apoyos de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2027. Marruecos, junto con varias asociaciones africanas, aparece como uno de los bloques con mayor peso dentro de la estrategia política del actual mandatario.
Qué publicó The Times y cuál fue la respuesta de la FIFA
La información del periódico británico sostiene que Infantino habría buscado garantizar el respaldo de Marruecos ofreciendo que el país acogiera la final del Mundial 2030. El reportaje señala que esa decisión formaría parte de una estrategia para fortalecer su posición dentro del máximo ente rector del fútbol mundial tras la pérdida de apoyo de varias federaciones europeas.
La FIFA respondió mediante un portavoz oficial y negó categóricamente esa versión. El organismo aseguró que «las afirmaciones son falsas y engañosas» y recordó que todavía no existe una decisión sobre el estadio que albergará la final del torneo. La entidad tampoco confirmó un calendario para adoptar esa determinación.
El Mundial 2030 será el primero organizado por tres países de dos continentes: España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales como homenaje al centenario de la Copa del Mundo. Hasta ahora, la FIFA solo ha oficializado la distribución general del torneo, pero no la sede del encuentro definitivo.
Luis Figo aumenta la presión sobre Gianni Infantino
La publicación de The Times coincidió con una nueva ola de críticas contra Infantino. El exfutbolista portugués Luis Figo pidió públicamente la salida del presidente de la FIFA y cuestionó su forma de dirigir el organismo.
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De acuerdo con el medio británico, Figo calificó la actuación de Infantino como «el comportamiento más bajo, engañoso e interesado» que ha visto en el fútbol y aseguró que la FIFA necesita un cambio de liderazgo. Sus declaraciones se producen cuando varios dirigentes europeos han expresado inconformidad con la gestión del actual presidente y con decisiones recientes relacionadas con el modelo de negocio del Mundial.
Aunque Infantino mantiene respaldo en buena parte de las asociaciones de África, Asia y Oceanía, la presión sobre su administración aumentó después del fallido intento de privatizar una parte del negocio comercial de la Copa del Mundo. La controversia por la supuesta promesa de la final a Marruecos añade un nuevo capítulo a una crisis política que mantiene abierta la discusión sobre el futuro del liderazgo de la FIFA.