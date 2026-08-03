Dos históricas federaciones piden la salida inmediata de Gianni Infantino como presidente de la FIFA

La reelección de Gianni Infantino al frente de la FIFA comenzó a complicarse. Las federaciones de Inglaterra y Gales retiraron formalmente su respaldo al dirigente italiano para el periodo 2027-2031, una decisión que llegó después del fracaso del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), con el que la organización buscaba captar hasta US$4.200 millones mediante la venta de una participación de su negocio comercial a inversionistas privados.
La iniciativa planteaba crear una filial encargada de administrar los derechos comerciales y la organización de competiciones como la Copa del Mundo, manteniendo el control deportivo en manos de la FIFA. Sin embargo, la propuesta generó rechazo entre federaciones, confederaciones y dirigentes, especialmente en Europa, lo que llevó a la FIFA a retirar el proyecto pocos días después de presentarlo.
La Federación de Fútbol de Gales fue la primera en comunicar oficialmente el retiro de su apoyo a Infantino. En su pronunciamiento señaló que perdió la confianza en el presidente de la FIFA por «fallas en la gobernanza, el liderazgo, la gestión de los grupos de interés, la comunicación y el criterio». Poco después, la Federación Inglesa confirmó que seguiría el mismo camino.
El movimiento representa el primer golpe político directo contra la candidatura de Infantino desde que comenzó el proceso para elegir al presidente que dirigirá la FIFA los próximos cuatro años. Aunque el dirigente mantiene respaldo en otras regiones del mundo, la ruptura con dos de las asociaciones más influyentes de Europa incrementa la presión sobre su continuidad.
Crisis en la FIFA por el proyecto FIFA Forward Enterprise
El origen del conflicto fue FIFA Forward Enterprise, una nueva empresa propuesta por la FIFA para concentrar la explotación comercial de sus torneos y activos. La organización pretendía vender hasta un 20 % de esa filial a inversionistas privados con el objetivo de recaudar aproximadamente US$4.200 millones. Parte de esos recursos se destinarían a ampliar los programas de desarrollo para las 211 asociaciones miembro mediante el nuevo esquema Fast Forward Programme.
La propuesta fue rechazada por la UEFA, que consideró que el modelo ponía en riesgo la gobernanza del fútbol mundial. El organismo europeo incluso ordenó preservar documentos relacionados con el proyecto al advertir que estudia posibles acciones legales sobre el proceso de aprobación y la gestión de la iniciativa.
Qué puede pasar con la reelección de Gianni Infantino
Gianni Infantino busca un cuarto mandato consecutivo como presidente de la FIFA en las elecciones previstas para marzo de 2027, durante el Congreso que se celebrará en Marruecos. Hasta hace pocas semanas contaba con el respaldo de más de 200 asociaciones nacionales, aunque varias de esas cartas de apoyo pueden retirarse antes del cierre oficial de candidaturas.
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Además de Inglaterra y Gales, la UEFA intenta que otras federaciones europeas revisen su posición, mientras algunos miembros de la Concacaf también han expresado reservas sobre el liderazgo de Infantino tras el fracaso del proyecto comercial. Aunque el presidente de la FIFA conserva un importante respaldo en África, la Conmebol y parte de Asia, la pérdida de apoyo en Europa abre un escenario político distinto al que existía hace apenas unas semanas.