Juan Guillermo Cuadrado: de una cancha de tierra en Necoclí a construir una marca que trasciende el fútbol

Juan Guillermo Cuadrado todavía no define cuál será el próximo capítulo de su carrera deportiva. A sus 38 años, el colombiano terminó su vínculo con el Pisa de Italia y analiza nuevas opciones para continuar en el fútbol profesional. Sin embargo, mientras su futuro en las canchas sigue abierto, otro aspecto de su carrera mantiene plena vigencia: el valor comercial de su marca personal.
Durante casi dos décadas en la élite del fútbol europeo, Cuadrado construyó una imagen que hoy trasciende los resultados deportivos. Más de 500 partidos disputados en Europa, 116 encuentros con la Selección Colombia y una trayectoria por clubes como Independiente Medellín, Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter de Milán, Atalanta y Pisa lo convirtieron en uno de los futbolistas colombianos más reconocidos de su generación.
Esa trayectoria también se ha traducido en oportunidades de negocio. Además de desarrollar proyectos propios, el antioqueño continúa siendo elegido por empresas que buscan asociar su imagen con valores como liderazgo, disciplina y credibilidad. Entre ellas aparecen Hyundai Colombia, Fincomercio y Quest, compañía con la que lanzó su propia línea de tenis.
La historia resulta llamativa porque comenzó muy lejos de ese escenario. Antes de convertirse en figura del fútbol internacional, Cuadrado recuerda que sus primeros partidos los disputó con unos guayos Maracaná que le regaló su mamá, un calzado económico que marcó sus inicios en Necoclí y que hoy simboliza el camino recorrido hasta convertirse en una de las marcas personales más fuertes del deporte colombiano.
De los guayos Maracaná a una marca con negocios propios
La carrera de Juan Guillermo Cuadrado no solo se mide por los títulos obtenidos. En los últimos años también comenzó a construir un ecosistema de negocios alrededor de su nombre.
Uno de los proyectos más importantes es 95JC, la marca de tenis desarrollada junto con la empresa colombiana Quest. Según cifras divulgadas por la compañía, la primera colección vendió más de 3.000 pares durante sus primeros tres meses en el mercado y superó los $1.000 millones en facturación. Además, la empresa anunció su llegada a México y proyecta ventas cercanas a US$1 millón, equivalentes a más de $8.000 millones, durante 2026.
A diferencia de otros acuerdos de licenciamiento, Cuadrado ha explicado que participó en el desarrollo del producto, desde el concepto hasta algunos elementos del diseño, con el objetivo de construir una marca que permanezca incluso después de su retiro como futbolista.
Las marcas que siguen apostando por Juan Guillermo Cuadrado
El valor comercial de Cuadrado también se refleja en las compañías que mantienen alianzas con él.
En 2025 fue presentado como embajador de Hyundai Colombia dentro del programa Embajadores de Progreso, iniciativa que también respalda proyectos sociales liderados por la Fundación Juan Cuadrado. La compañía destacó que el colombiano supera los 500 partidos en clubes europeos, acumula más de 36.000 minutos en las cinco grandes ligas y es uno de los jugadores colombianos con mayor trayectoria en ese nivel.
A esa lista se suma Fincomercio, cooperativa que lo vinculó como embajador de marca para desarrollar campañas relacionadas con bienestar financiero, ahorro y planeación económica. La entidad cuenta con más de 260.000 asociados en Colombia y cuenta la historia del futbolista como parte de su estrategia de comunicación y como ejemplo de superación.
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Pero la elección de Cuadrado no responde únicamente a sus logros deportivos. Durante más de 20 años de carrera ha mantenido una imagen pública estable, alejada de controversias y vinculada a proyectos sociales, familiares y empresariales, un perfil que hoy resulta especialmente atractivo para las marcas.
Mientras define cuál será su próximo equipo, el colombiano ya consolidó otro activo que seguirá vigente cuando termine su carrera como futbolista: una marca personal capaz de generar negocios, impulsar emprendimientos y abrir alianzas comerciales dentro y fuera del deporte.