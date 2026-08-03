Rappi apuesta por el fútbol colombiano: será patrocinador de un equipo de la Liga BetPlay

Rappi anunció su llegada al fútbol colombiano como nuevo patrocinador de Fortaleza, en una alianza que combina presencia de marca con beneficios para los aficionados y nuevas estrategias de activación comercial. El acuerdo se enmarca en la celebración de los 11 años de la compañía en Colombia y contempla descuentos durante los partidos, experiencias exclusivas para usuarios y una tienda oficial del club dentro de la plataforma.
A diferencia de un patrocinio tradicional basado únicamente en la exposición de marca, el convenio operará bajo un modelo de intercambio. Fortaleza aportará sus espacios deportivos y de comunicación, mientras que Rappi pondrá a disposición su infraestructura tecnológica, logística y de distribución para fortalecer la relación entre el club y sus seguidores.
Como parte del acuerdo, la aplicación habilitará descuentos relámpago, cupones y promociones durante los 90 minutos de los partidos del equipo bogotano. Además, los usuarios con membresía RappiPro podrán acceder a entrenamientos, encuentros con jugadores, visitas a la sede del club y experiencias en zonas VIP.
La alianza también permitirá que Rappi tenga presencia en la indumentaria oficial de Fortaleza, acceso a boletería y participación en diferentes actividades dirigidas a los aficionados tanto dentro como fuera de los estadios.
¿Cómo funcionará el patrocinio entre Rappi y Fortaleza?
Uno de los principales componentes del acuerdo será la apertura de una tienda oficial del equipo capitalino en Rappi Turbo. Desde allí, los hinchas podrán adquirir camisetas oficiales, productos del club y artículos de los patrocinadores con entregas en cuestión de minutos, aprovechando la red logística de la plataforma.
Durante el segundo semestre del año también habrá activaciones en Bogotá y municipios donde opera el club, como Guaymaral, Mosquera, Cajicá y Villavicencio. Según la información entregada por las organizaciones, estas actividades incluirán dinámicas con la mascota «El Tío Forta», acciones comunitarias y contenidos colaborativos entre ambas marcas.
Sebastián Jaramillo, director de Retail Media para Colombia en Rappi, explicó que la decisión de asociarse con Fortaleza responde a los valores que ambas organizaciones buscan promover. Según el directivo, el club representa principios como el respeto, el juego limpio y la construcción de comunidad alrededor del deporte.
Rappi fortalece su estrategia de marca a través del fútbol colombiano
Fortaleza FC se ha consolidado como uno de los clubes con mayor crecimiento en comunidades digitales dentro del fútbol colombiano. De acuerdo con la información suministrada por las partes, el equipo reúne cerca de 778.000 seguidores en plataformas digitales, una cifra que fue determinante para la alianza con Rappi, que busca conectar con audiencias jóvenes mediante contenidos y experiencias relacionadas con el deporte.
Recomendado: Reconocida marca internacional patrocinará a importante equipo bogotano
Para Rappi, el patrocinio también representa una nueva apuesta por ampliar su presencia en escenarios deportivos. La empresa, fundada en 2015, supera los 100 millones de descargas y opera en nueve países y más de 350 ciudades de América Latina. En Colombia tiene presencia en más de 60 ciudades y 72 municipios, trabaja con más de 30.000 aliados comerciales y cuenta con más de 60.000 repartidores independientes registrados.