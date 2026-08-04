Dimayor recibió varias ofertas por los derechos de televisión del fútbol colombiano: Win Sports tendría dos duros competidores

La Dimayor confirmó que recibió varias ofertas dentro del proceso para adjudicar los derechos audiovisuales y digitales del Fútbol Profesional Colombiano para el periodo 2027-2030, con lo que comenzó oficialmente la puja por uno de los contratos comerciales más importantes del deporte nacional. La entidad no reveló la identidad de los proponentes ni el número de propuestas recibidas, pero informó que el proceso ya entró en la etapa de evaluación.
El nuevo contrato definirá quién administrará los derechos de transmisión de la Liga BetPlay, el Torneo BetPlay y la Copa Colombia a partir de 2027. Para los clubes, este negocio representa una de sus principales fuentes de ingresos, ya que los recursos provenientes de la televisión financian una parte importante de sus presupuestos deportivos y administrativos.
La Dimayor explicó que la revisión de las ofertas contará con el acompañamiento de Crowe Co. SAS como firma auditora y de Octagon Inc. como asesor técnico especializado, con el objetivo de garantizar la transparencia durante la adjudicación. Por ahora, la entidad tampoco ha informado cuándo anunciará el operador que se quedará con el contrato.
Horas después del comunicado oficial comenzaron a conocerse detalles sobre algunas de las propuestas que estarían siendo analizadas. En el programa Somos La Titular, el periodista Alejandro Pino Calad reveló información sobre varias de las ofertas que, según explicó, competirían por quedarse con los derechos de televisión del fútbol colombiano.
Win Sports, Disney, Paramount y una oferta de US$100 millones: las propuestas que reveló Pino Calad
De acuerdo con Alejandro Pino Calad, una de las ofertas corresponde a Win Sports, actual operador de las transmisiones del Fútbol Profesional Colombiano. Según indicó el periodista, la propuesta económica sería cercana a US$70 millones para mantener los derechos del campeonato durante el nuevo periodo contractual.
Pino Calad también aseguró que existe una propuesta liderada por el empresario Mauricio Correa, quien habría presentado una oferta de aproximadamente US$100 millones para quedarse con la totalidad del negocio mediante una plataforma OTT (Over The Top), un modelo de distribución que permite transmitir contenidos directamente por internet, sin depender de operadores tradicionales de televisión por suscripción.
Según explicó el periodista, esa iniciativa contempla fortalecer la comercialización internacional de los derechos audiovisuales y desarrollar una plataforma propia para distribuir el campeonato. No obstante, agregó que varios dirigentes del fútbol colombiano mantienen dudas sobre la posibilidad de alcanzar los ingresos proyectados por ese modelo de negocio.
Otra de las propuestas mencionadas por Pino Calad involucraría a Disney y Paramount. De acuerdo con la información revelada en Somos La Titular, ambas compañías harían parte de una iniciativa enfocada en transmitir por streaming los partidos de los clubes con mayor audiencia. El periodista precisó que esa oferta no competiría directamente con la presentada por Win Sports, sino que funcionaría como un complemento dentro del esquema de comercialización de los derechos.
Además, aseguró que la Dimayor habría recibido otras propuestas de menor tamaño orientadas a la transmisión de partidos específicos, lo que abriría la puerta a un modelo en el que diferentes operadores compartan parte de los derechos audiovisuales del campeonato.
Qué definirá la Dimayor con el nuevo contrato de televisión del FPC
La licitación definirá el futuro de los derechos audiovisuales y digitales de las principales competencias organizadas por la Dimayor entre 2027 y 2030. Además de establecer quién transmitirá los partidos, la decisión también marcará el modelo de distribución del fútbol colombiano en un momento en el que las plataformas digitales han ganado protagonismo dentro de la industria deportiva.
En los últimos años, grandes empresas del entretenimiento han incrementado su inversión en derechos deportivos para fortalecer sus servicios de streaming y ampliar su base de suscriptores. Ese cambio de tendencia ha llevado a que las principales ligas del mundo distribuyan sus contenidos a través de diferentes operadores, combinando televisión tradicional y plataformas digitales.
Recomendado: Así es la propuesta que puso a temblar al fútbol colombiano: detalles del plan para cambiar derechos de televisión
En Colombia, la adjudicación del nuevo contrato también tendrá un impacto directo sobre las finanzas de los clubes. Los recursos provenientes de la venta de los derechos de televisión representan una parte importante de sus ingresos y son utilizados para financiar las nóminas, las divisiones menores, la infraestructura y la operación de las instituciones.