Polymarket proyecta una final del Mundial de ensueño para Messi, pero España sería la campeona

A pocas horas de la final del Mundial 2026, el mercado de predicciones de Polymarket ya tiene definidos a sus favoritos para el desenlace del torneo. España parte con una ligera ventaja sobre Argentina para quedarse con el título, mientras que Lionel Messi lidera ampliamente las proyecciones para conquistar los dos principales reconocimientos individuales de la Copa del Mundo: el Balón de Oro y la Bota de Oro.
De acuerdo con los datos del mercado, España concentra el 59 % de las apuestas para levantar el trofeo, frente al 41 % que respalda a Argentina. Esta diferencia refleja una ventaja para el conjunto español, que llega a la definición del campeonato tras superar a Francia en las semifinales, mientras que la Albiceleste aseguró su clasificación luego de eliminar a Inglaterra.
Las cifras también muestran cómo se distribuye el dinero entre los apostadores. En el mercado de ganador del Mundial, por cada euro apostado a España el pago alcanza los 59 euros, mientras que una apuesta por Argentina ofrece un retorno de 41 euros. Aunque el favoritismo favorece al equipo español, la diferencia evidencia que el mercado anticipa una final altamente competitiva entre dos selecciones que han mostrado un alto nivel durante todo el campeonato.
Messi se despediría con dos nuevos trofeos personales
Además del título, la atención también está puesta en los premios individuales, donde Lionel Messi aparece como el gran favorito. En la carrera por el Balón de Oro, reconocimiento al mejor jugador del Mundial, el capitán argentino reúne el 90,5 % de las apuestas, una diferencia considerable frente a sus principales perseguidores.
El español Rodri ocupa el segundo lugar con el 6,1 %, seguido por Lamine Yamal, con el 2,1 %, y Kylian Mbappé, con el 1,7 %. En este mercado, el pago por cada euro apostado también refleja el amplio favoritismo del argentino: 91,9 euros en caso de quedarse con el galardón, frente a 6,9 euros para Rodri y 2,2 euros para Lamine Yamal.
Messi también lidera las predicciones para obtener la Bota de Oro, premio que distingue al máximo goleador del torneo. El delantero argentino concentra el 58,1 % de las apuestas, mientras que el francés Kylian Mbappé aparece con el 40 %, manteniéndose como el único competidor con opciones reales según el comportamiento del mercado.
Más atrás figuran Harry Kane y Jude Bellingham, ambos con menos del 1 % de respaldo entre los apostadores. En cuanto al retorno por apuesta, el mercado paga 58,1 euros por cada euro apostado a Messi para quedarse con la Bota de Oro, 40 euros por Mbappé y 2 euros por Harry Kane.
El dominio de Messi en ambos mercados refleja la expectativa de que el argentino cierre el Mundial como la gran figura del campeonato, independientemente del resultado de la final. De conseguir el título con Argentina, el capitán tendría la posibilidad de completar una actuación histórica al sumar también los principales premios individuales del certamen.
Francia el favorito a ganar ante los ingleses
Mientras la atención del mundo estará centrada en la final entre España y Argentina, el Mundial también definirá al tercer mejor equipo del torneo. En este compromiso, Francia aparece como favorita para quedarse con el tercer lugar, al concentrar el 65 % de las apuestas, frente al 36 % que respalda a Inglaterra.
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Aunque las predicciones de Polymarket no garantizan el desenlace de los encuentros, sí ofrecen una fotografía del comportamiento del mercado y de las expectativas de miles de usuarios sobre cómo terminará el Mundial 2026. La gran final definirá al nuevo campeón del torneo y podría confirmar también a Lionel Messi como el futbolista más destacado de la competición, si las proyecciones terminan cumpliéndose tanto en el terreno de juego como en los mercados de predicción.